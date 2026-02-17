Kossi Komla-Ebri presenta il suo libro a Merone: appuntamento in biblioteca per venerdì 20 febbraio alle 21.

In dialogo con Italo Nessi

L’iniziativa è organizzata dalla commissione biblioteca: l’autore presenterà il suo libro “Là Dove il Vento Cambia” e dialogherà con Italo Nessi, medico chirurgo di Medici con l’Africa. La presentazione sarà accompagnata da letture di Sabrina Rigamonti. Così viene introdotto il libro:

“Un ospedale nel cuore del Togo. Un crocevia di vite, speranze e contraddizioni. La Providence è un microcosmo pulsante dove religiosi, medici, infermieri e volontari di ogni provenienza si confrontano con la realtà africana, con sé stessi e con gli altri. Tra emergenze sanitarie e tensioni quotidiane, si intrecciano storie di amore e tradimento, ambizione e disincanto, ideali e fughe.

Ma il vero protagonista del romanzo è l’Africa. Non solo come luogo, ma come forza trasformativa. I suoi paesaggi, le sue ingiustizie, la dignità silenziosa della sua gente diventano specchio e sfida per chi arriva da lontano. Qui, il vento cambia davvero: spezza certezze, svela fragilità, costringe a ripensare valori e identità.”

L’ingresso alla serata è libero e tutta la cittadinanza è invitata.