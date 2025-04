L’Avis premia i suoi volontari: “Sono la prova di quanto seminato"

Domenica 6 aprile, nella sala “Meridiana” a Uggiate con Ronago, il gruppo Avis locale ha celebrato i 55 anni di fondazione e premiato i suoi volontari.

Volontari “Avis” premiati per il loro impegno

E’ stata un’occasione importante per riconoscere il volontario e fondamentale impegno di 31 tra avisini e avisine, consegnando loro un diploma. Un distintivo per quanto fatto per il gruppo locale Avis di Uggiate Trevano fondato nel 1970 che copre anche i paesi di Colverde e Faloppio. A ricevere un distintivo in rame: Dario Bernasconi, Elisa Bontempi, Elisabetta Colombini, Sara Maiorino, Francesca Morandi, Linda Pesaresi, Enrica Roncoroni, Emma Stefanetti, Mattia Tamborini; distintivo in argento per Andrea Colombo, Ciro De Pasquale, Mario Nigro, Cristian Rubuano, Valentina Sanella e Fabrizio Vullo; distintivo in argento dorato a Gloria Castelli, Mattia Corti, Alessandro Costa, Maria Di Cosmo, Sonia Erbisini, Pietro Gatta, Alberto Oglio e Luca Pontiggia; Oro per Domenico Balzaretti, Giuliano Bianchi, Alessia Colzani, Enrico Corti e Andrea Ferrara; distintivo in oro con rubino per Luca Bernasconi, Isabella Chiericati e Fasola Carla.

Domenica, durante la cerimonia, così il responsabile del gruppo locale Simone Cocquio: "La nostra associazione, così ben presente nel territorio dei nostri comuni, continuerà a svolgere la propria attività con l’entusiasmo e il vigore che ha contraddistinto questi primi 55 anni - Gli avisini che verranno oggi premiati sono la prova più convincente della bontà di quanto seminato dai fondatori del gruppo fin dal lontano 1970 che oggi voglio ancora una volta ricordare e ringraziare”. Ha preso parola anche il sindaco Ermes Tettamanti che ha raccontato la sua storia e di come l’Avis gli abbia salvato la vita, dopo aver scoperto a 22 anni di essere affetto da una malattia rara.

Nuove iscrizioni nel 2025

"Diamo subito qualche numero - così Cocquio - Sulla base dei dati di fine 2024 il nostro gruppo conta 238 donatori Effettivi e alcuni donatori Onorari, cioè persone che continuano a collaborare attivamente con la nostra associazione. Nel 2024 abbiamo effettuato 493 donazioni di cui 393 di sangue intero e 100 di plasmaferesi, un dato leggermente inferiore a quello del 2023 in cui le donazioni erano state 508. Tenete presente che a livello di AVIS comunale di Como, di cui noi come detto facciamo parte, le donazioni di sangue intero e plasma sono state 11’301 per un totale di donatori effettivi pari a 5’534. Grazie all’impegno di tanti avisini e simpatizzanti, alle attività promozionali che facciamo sul territorio, come i vari gazebo in occasione di feste e manifestazioni, le collaborazioni con le scuole e le associazioni sportive o le lettere che inviamo tutti gli anni ai neo-diciottenni, le nuove iscrizioni raccolte lo scorso anno sono state 33, un numero positivo in linea con quello degli anni precedenti. Voglio sottolineare che nei primi mesi del 2025 abbiamo già raggiunto le otto nuove iscrizioni. Il passaparola è ancora l’arma vincente”.