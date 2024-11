Come cambia l'orario di visita ai pazienti ricoverati nei presidi

Dal 1 novembre si è ampliato l’orario di visita ai pazienti ricoverati nei presidi di Asst Lariana (ospedale Sant’Anna, ospedale Sant’Antonio Abate, ospedale Erba-Renaldi, presidio Felice Villa).

Come cambia l’orario di visita

L’accesso ai familiari è consentito tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 (orario valido in tutti i reparti fatte salve diverse disposizioni del personale). Per evitare assembramenti ogni paziente ricoverato potrà ricevere in camera una persona alla volta. I visitatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro, rispettando le norme sul distanziamento sociale e l’igiene delle mani. Con l’occasione si ricorda, inoltre, che non è consentito l’accesso ai bambini di età inferiore ai dodici anni, fatte salve esigenze particolari che dovranno essere concordate direttamente con il personale del reparto.

Per i pazienti ricoverati nell’area Utic-Rianimazione-Stroke si è prolungato fino alle ore 20.

Per i pazienti ricoverati nel reparto di Psichiatria all’ospedale Sant’Anna (San Fermo della Battaglia) è dalle 17.45 alle 18.45; nel reparto di Psichiatria all’ospedale Sant’Antonio Abate (Cantù) l’orario di visita è su appuntamento.