La 19enne Aurora è "Miss Sorriso Lombardia"

miss italia

Ha conquistato la fascia nella tappa regionale di Miss Italia: andrà alle prefinali nazionali.

La 19enne di Caslino d'Erba Aurora Allodio ha conquistato la fascia di "Miss Sorriso Lombardia" al concorso nazionale Miss Italia.

La passione per la moda

La giovane è sempre stata appassionata di moda e si è avvicinata a questo ambiente negli ultimi mesi.

"E’ la prima volta che partecipo a un concorso di bellezza - racconta - Ho avuto la passione per le modelle fin da piccina, però era il classico sogno a occhi aperti di una bambina. Ricordo che prendevo le scarpe col tacco e gli abiti di mia mamma, poi sfilavo per casa e facevo gli shooting alle Barbie tutte agghindate. L’anno scorso mio fratello mi ha regalato un book fotografico per un servizio a Milano, mi è piaciuto molto. Davanti all’obiettivo mi sono sentita subito a mio agio, ho capito che quello era un mondo in cui mi riconoscevo e che avrei voluto intraprendere. Il fotografo di Milano mi ha proposto persino di entrare nella sua agenzia di moda ma ho rifiutato perché per ora voglio concentrarmi sugli studi. Allo stesso tempo, però, mi ha consigliato di partecipare a qualche concorso o casting nel frattempo".

Così Aurora è venuta a conoscenza delle selezioni per l’importante storico concorso nazionale Miss Italia, si è iscritta e ha affrontato le selezioni.

"Dapprima ci sono stati i casting in cui ci veniva richiesto di portare un talento, io ho scelto di esibirmi con un mix di ginnastica ritmica e artistica perché ho praticato questo sport per tanti anni". Così la giovane ha superato la primissima selezione, poi il lungo percorso delle provinciali - dove ha conquistato la quinta fascia a Lovere e "Miss Rocchetta" a Montichiari - fino ad arrivare alla finale regionale a Treviglio dove si è appunto aggiudicata il titolo di "Miss Sorriso Lombardia". Dal 2 al 5 settembre parteciperà quindi alle prefinali nazionali a Numana, con l’obiettivo di accedere alle finali che si svolgeranno a metà settembre a Porto San Giorgio.

"Mai smettere di sorridere"

Poco più che maggiorenne, Aurora ha altresì dimostrato che i sogni possono essere costruiti e realizzati anche partendo da situazioni difficili. Quando aveva appena 12 anni, infatti, suo padre ha avuto un’emorragia cerebrale che ha cambiato la vita della sua famiglia. "Da quel momento ho dovuto crescere in fretta, assumendo responsabilità che non pensavo di dover affrontare così presto. Non è stato facile ma ho imparato che dalle difficoltà si può rinascere e che non bisogna mai smettere di sorridere".

L’impegno di Aurora, comunque, prosegue anche nello studio: "Frequento l’istituto Caio Plinio a Como, indirizzo turistico. Penso che studiare le lingue sia importante perché ti permettono di comunicare col mondo e aprono porte, facendo crescere come persona e costruendo il proprio percorso con curiosità e apertura".

Ora, dunque testa e cuore alla prossima fase di Miss Italia: "La mia vittoria non è solo una fascia ma il simbolo di un percorso di crescita. Ora mi sento pronta ad affrontare questa esperienza con tutto il cuore, orgogliosa di rappresentare la Lombardia e il mio paese. Voglio trasmettere un messaggio positivo: la bellezza non è solo esteriore, ma anche forza di rialzarsi e continuare a sorridere".

E sul futuro, Aurora ha già le idee chiare: "Ovviamente prima devo finire la scuola, ma mi piacerebbe lavorare nel mondo della moda come modella o fotomodella - conclude - Al concorso ho trovato un bell’ambiente e un clima sereno, mi sono sentita a mio agio".