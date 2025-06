La Festa dello Sport del Gs Carimate quest’anno spegne 30 candeline: iniziata giovedì, la tradizionale manifestazione estiva organizzata dal Gruppo Sportivo Carimate, si protrarrà fino a domenica 29 giugno.

Ogni sera la festa, che si svolge in via per Subinago 2 a Carimate propone un menù tradizionale, con la possibilità anche di effettuare l’asporto.

Il programma

Questa sera, sabato 21 giugno, la specialità proposta sarà il risotto al pesce persico, mentre domani ci saranno risotto con gamberetti, zucchine e lime a pranzo e polenta uncia per cena.

La Festa dello Sport proseguirà lunedì con il fritto misto di pesce e, alle 19.30, le partite del torneo «Calcio Calciotto, Pres Silvano Radice», iniziato il primo venerdì di festa e la cui finale si terrà mercoledì 25 giugno.

Martedì il piatto forte sarà lo stinco di maiale con patate al forno mentre mercoledì largo alla paella spagnola. Brasato con polenta, gnocco fritto con salumi, risotto alla monzese e polenta uncia saranno i piatti proposti rispettivamente venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno. Ogni sera, oltre al ristorante, sarà attivo anche il servizio bar e nelle giornate di sabato e domenica, dalle 18, ci sarà l’aperitivo. Per prenotazioni del ristorante e dell’asporto si potrà contattare il 331.2057104.

Oltre agli ottimi piatti. la 30^ Festa dello Sport propone anche momenti di intrattenimento come la musica e l’animazione a cura di Fra e Gianchi questa sera, domani sera, venerdì 27 e sabato 28, e l’esibizione di Mago Super Zero giovedì 26 giugno.

Durante l’ultima serata di festa, domenica 29 giugno, verranno estratti i numeri vincenti della lotteria.

Le parole del presidente

Spiega Federico Radice, presidente del Gs Carimate:

"La nostra festa è l’evento del mese di giugno, che si organizza anche per raccogliere fondi destinati alle attività dei ragazzi. E’ una manifestazione che vede ogni anno grande partecipazione di persone del paese, ma anche di altri comuni, che apprezzano molto il menù proposto".

Una stagione positiva

La festa del Gs Carimate è anche un momento per chiudere la stagione, in vista della prossima. Conclude Radice: