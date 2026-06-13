La banda compie 120 anni: mostra fotografica e logo per il “compleanno”

Orsenigo si prepara a celebrare i 120 anni del Corpo musicale «La Trionfale»: tante iniziative e una mostra fotografica che ne ripercorre la storia.

Nata nel 1906 su iniziativa della famiglia Baragiola

Nata nel 1906 su iniziativa della famiglia Baragiola, e in particolare di Pierantonio, uno dei figli di Pietro Baragiola e Giulia Pizzala, la banda aveva originariamente 14 componenti. Fu uno dei primi complessi in tutta la Brianza. Primo Maestro alla sua guida fu Federico Antoniotti: sotto la sua guida si invitavano i figli dei coloni di Baragiola a ricevere le prime lezioni di musica presso i locali della villa degli stessi signori. Gli strumenti e la divisa, un cappello con piumetto, furono donati dalla casa Baragiola. Nel 1953 Don Tito Brambilla benedisse la prima divisa e il corpo musicale assunse il nome di «La Trionfale». La banda, dopo l’assottigliamento dell’organico negli anni della guerra, riprese con un nucleo composto da 25 elementi. Nel primo dopoguerra la presidenza del sodalizio passò da Pierantonio Baragiola a Luigi Ripamonti, che rimase fino agli anni Cinquanta, poi a Pietro Baragiola e poco dopo a Camillo Rigamonti. Nel 1981 la direzione musicale passò, per 25 anni, al professor Valerio Di Pelino di Como che portò la banda al centenario nel 2006.

Successivamente, sotto la presidenza di Mario Meroni, storico componente della Trionfale e poi di Pierluigi Rigamonti, la banda avviò un profondo rinnovamento e la direzione fu affidata, nel 2007 al M° Filippo Bassi, che la portò a esibirsi all’auditorium Verdi di Milano. Con il Maestro Laura Rigamonti, dal 2014, fu fondata la Scuola di Musica Ludus per la formazione dei giovani allievi. Oggi «La Trionfale» è diretta dal maestro Ylenia Desiglioli e la presidenza è passata a Gianluca Messa, nella banda dal 1984.

«Ho raccolto la “pesante” eredità del presidente Meroni: un impegno oneroso, soprattutto per i tanti impegni burocratici, ma di cui sono contento – sottolinea Messa – Abbiamo avviato un ulteriore rinnovo della scuola allievi: ne abbiamo 7 effettivi, di cui alcuni hanno iniziato a settembre, e intendiamo avviare progetti con le scuole, anche nella speranza di avvicinare altri ragazzi ai corsi, tenuti da docenti professionisti. La nostra banda va preservata e mantenuta: è radicata sul territorio, presente alle manifestazioni e attaccata al paese e alla comunità. Partiamo da questo anniversario con slancio per i prossimi traguardi sperando che anche i giovani possano raccogliere l’eredità della banda».

In programma i festeggiamenti

E per questo fine settimana sono tante le iniziative per l’importante compleanno della banda, che nelle scorse settimane «si è regalata» un nuovo logo per la scuola di musica (foto sotto) con un concorso avviato con la scuola primaria (nella foto). Stasera, sabato 13, dalle 19 serata dj, karaoke e cucina al Parco Di Liegro; aprirà la mostra fotografica «120 anni insieme» che racconta la storia de «La Trionfale». Domani, domenica, alle 17 laboratorio musicale al Parco, alle 18 concerto del corpo bandistico di Lurate Caccivio e alle 21 esibizione del corpo musicale di Briosco. Cucina aperta. «Questo è solo l’inizio degli eventi, che proseguiranno per tutto l’anno – aggiunge – Stiamo organizzando altri momenti, tra cui la premiazione dei musicanti storici a fine anno e la partecipazione alle feste del paese. La mostra del fine settimana sarà un racconto di chi siamo: una ventina di foto, recuperate dall’archivio e alcune degli ultimi anni. Speriamo in una bella partecipazione e aspettiamo tutti anche ai prossimi momenti per festeggiare insieme».