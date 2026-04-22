La banda giovanile in concerto con l’orchestra Polifonia

La banda giovanile di Albavilla in concerto con l’orchestra Polifonia. Appuntamento speciale per domenica 26 aprile alle 16 al Cineteatro della Rosa.

Sul palco la Young band

Il concerto in programma per domenica vedrà la Young band del Corpo musicale Santa Cecilia, realtà storica del paese, collaborare con l’orchestra Polifonia, associazione accreditata del Politecnico di Milano. Un concerto ideato da e per i giovani in una prova di passione e allargamento degli orizzonti: la scaletta dell’esibizione prevede l’alternarsi di brani di musica classica e arrangiamenti di colonne sonore di film celebri. Le due formazioni si sono preparate individualmente e il giorno del concerto si ritroveranno in una giornata-ritiro per studiare insieme e accrescere la passione che le lega: la musica. Saranno dirette da Michele Cappelletti e Marco Pugliese. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare. La manifestazione è patrocinata dal Comune.