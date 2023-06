Il corpo musicale Santa Cecilia di Valbrona festeggia quest’anno il suo 175mo anniversario di fondazione.

La banda Santa Cecilia festeggia i 175 anni con un raduno musicale itinerante

Per celebrare questo importantissimo anniversario, è stata pensata una vera festa che coinvolge più gruppi bandistici del territorio e sarà un’occasione anche per conoscere le frazioni di Valbrona: domani, domenica 18 giugno 2023, dalle 14.30, ci sarà infatti un "Raduno bandistico itinerante".

Partecipano il “Giuseppe Verdi” di Anzano del Parco, il “Cavalier Pietro Masciadri” di Ponte Lambro, e la J&W Band di Canzo. L’idea è stata quella di realizzare un raduno un po’ diverso dal solito, itinerante, per fare in modo che ognuno suoni in un punto diverso del paese, in ogni frazione, cosicché il pubblico, una volta finito di ascoltare il primo gruppo, passeggi per le vie per arrivare al secondo gruppo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 17 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui