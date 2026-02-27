La Bcc apre le sue porte agli studenti del territorio

La Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi di Alzate Brianza apre le porte agli studenti del territorio. Nei giorni scorsi la BCC ha accolto presso la propria sede una ventina di studenti delle scuole secondarie di primo grado del paese “L.V.Rufo”, accompagnati dai loro docenti, per un incontro di orientamento al mondo del lavoro e di educazione economica.

Un incontro dedicato all’orientamento

L’incontro si è aperto con il saluto del presidente, Ing. Giovanni Pontiggia, che ha introdotto i ragazzi al significato e ai valori della banca di credito cooperativo, spiegando il ruolo dei Soci e il legame profondo tra banca e comunità di riferimento. All’incontro è intervenuta con un saluto anche la Direzione Generale della BCC.

La visita è poi proseguita lungo un percorso guidato all’interno della banca, ideato e coordinato dall’Ufficio Marketing della BCC, che ha accompagnato gli studenti alla scoperta degli spazi di lavoro e delle principali aree operative e strategiche. Un vero e proprio viaggio oltre lo sportello, che ha permesso ai ragazzi di comprendere come si prendono le decisioni, come funzionano i diversi ruoli e quali

responsabilità comporta il lavoro in banca.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’orientamento professionale, con un confronto aperto sul significato di lavorare oggi nel settore bancario: un lavoro delicato e concreto, perché riguarda i soldi e la sicurezza delle persone, e ancora più importante nel contesto di una banca cooperativa che opera sul territorio e per il territorio.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che la BCC Brianza e Laghi sta sviluppando per rafforzare il dialogo con il mondo della scuola e favorire una maggiore conoscenza del sistema bancario cooperativo tra le giovani generazioni. L’obiettivo è rendere questi momenti sempre più strutturati e significativi, compatibilmente con l’operatività ordinaria della banca e con le numerose attività sociali e mutualistiche già in essere. La BCC conferma infine la propria disponibilità a collaborare con le scuole del territorio interessate a iniziative di questo tipo, nella convinzione che educazione finanziaria, orientamento e conoscenza delle istituzioni economiche rappresentino un investimento concreto per il futuro delle comunità locali.