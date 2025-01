Festa dell’Epifania: l’assessore di Albavilla, Angela Bartesaghi torna a vestire i panni della Befana per il tradizionale corteo in centro paese. L’iniziativa prosegue da otto anni grazie alla preziosa sinergia tra Comune, attività commerciali e associazioni locali.

La Befana arriva in Harley Davidson e Cinquecento

Quest’anno, la Befana sfilerà con un corteo di Cinquecento e moto Harley Davidson. L’iniziativa è organizzata dal Comune con il Gruppo Motociclisti Lario Anps Como, Fiat 500 Club Italia - Coordinamento di Como, Ambulatorio Il Sorriso, Circolo pensionati Albavilla e Pro loco e con la collaborazione delle attività commerciali del paese.

Il programma della mattinata dell’Epifania prevede il ritrovo nel piazzale di Md e Cis alle 9.30 per la partenza della sfilata di automobili d’epoca e biker, che raggiungerà la sede dei Padri Betharramiti alle 9.45; poi il piazzale della chiesa di Carcano alle 10.30; si arriverà poi alla sede dell’Opera Pia Roscio alle 11 e infine alle 11.30 si raggiungerà la piazza principale di Albavilla. Per l’occasione, la Befana distribuirà caramelle e dolcetti per tutti.

Tutta la cittadinanza è invitata ad assistere al corteo della Befana-assessore e partecipare a un momento di allegria per salutare insieme le festività.