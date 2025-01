La Befana arriva sul ghiaccio della pista da pattinaggio

La Pro loco di Olgiate Comasco, in collaborazione col Vespa Club Olgiate Comasco, torna in piazza Italia per un’iniziativa dedicata in particolar modo ai bimbi.

"Befana on ice!"

L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio: tutti insieme per festeggiare la "Befana on ice!". Grazie alla la Pro loco olgiatese, reduce dall'impegno in occasione della grande festa dell’ultimo dell’anno, con apprezzata location in piazza Italia (circa 400 i partecipanti), ecco una nuova opportunità aggregativa.

Invito alle famiglie

Piccoli e grandi sono invitati a trascorrere in allegria il pomeriggio di lunedì 6 gennaio. Il programma dell’iniziativa prevede alle 14.30 il ritrovo alla pista di pattinaggio su ghiaccio, per divertirsi insieme all’attesa protagonista: la befana. E dalle 16.30 la Pro loco olgiatese offrirà la merenda a tutti i partecipanti.

Sinergia tra associazioni

L'iniziativa è resa possibile dalla collaborazione della Pro loco con il Vespa Club Olgiate Comasco. Un bel segnale di sinergia che si rinnova per offrire un'iniziativa pensata in particolare per i più piccoli. In caso di maltempo la manifestazione "Befana on ice!" sarà annullata.