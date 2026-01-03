La Befana arriverà sul ghiaccio in piazza Italia

La “Befana on ice” è la nuova proposta della Pro loco olgiatese in collaborazione col Vespa Club di Olgiate Comasco.
L’iniziativa
Tutti invitati per il pomeriggio di martedì 6 gennaio, in particolare i bimbi, per festeggiare l’arrivo della Befana, che pattinerà sulla pista di ghiaccio in piazza Italia.
Gli orari
L’appuntamento inizierà alle 14.30, con la simpatica “vecchina” pronta a pattinare. Dalle 16.30 panettone e pandoro per la merenda che sarà offerta dai volontari della Pro loco di Olgiate Comasco.
L’impegno dei volontari
La Pro loco avvia così il nuovo anno. Il 2026 sancisce anche l’anniversario del Carnevale Olgiatese, che da mezzo secolo attira partecipanti anche da fuori città.