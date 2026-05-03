La biblioteca compie 50 anni

La biblioteca di Fino Mornasco compie 50 anni e il 31 maggio sarà grande festa in paese.

La festa per i 50 anni

Aperta nel 1976, la biblioteca comunale in via Trento si appresta a festeggiare il mezzo secolo di vita con una grande festa al parco comunale.

In questa occasione la biblioteca presenterà le sue attività e organizzerà gruppi di lettura e laboratori creativi. L’evento verrà organizzato in collaborazione con l’Associazione Luminanda Aps di Como, specializzata nella realizzazione di attività culturali che favoriscono l’aggregazione e l’integrazione attraverso percorsi teatrali, letture e laboratori creativi. Conferma Mariangela Sempio, istruttore direttivo:

«A seconda delle fasce d’età durante il pomeriggio verranno organizzate diverse iniziative, come dei giochi sui libri»

La collaborazione con le associazioni

Alla festa parteciperanno, infine, anche le varie associazioni finesi che operano in sinergia con la biblioteca:

«Vorremmo coinvolgere tutti i sodalizi a noi vicini e la manifestazione sarà anche occasione per ringraziare tutti i volontari che ci aiutano, dai Narratori a coloro che ci supportano con le serate di cinema all’aperto a chi ci aiuta con gli ingressi dei libri. Il loro aiuto è fondamentale per noi».

Il commento dell’assessora

Orgogliosa di questo traguardo è Valentina Nicolao, assessora alla Cultura, pari opportunità e comunicazione istituzionale:

«Celebrare i 50 anni della nostra biblioteca per me è come fare un tuffo nel passato, è un ritorno a casa. Ricordo ancora quando, da bambina, camminavo emozionata e incuriosita tra questi scaffali e passavo le ore a scegliere i libri da portare a casa. Oggi, come assessora, sento la stessa emozione nel toccare con mano la passione con cui lavorano le bibliotecarie e il coinvolgimento da parte di chi la frequenta, dai più giovani ai più anziani. La biblioteca non è solo un deposito di volumi, ma il cuore pulsante della nostra comunità: un presidio di cultura, ma anche di socialità. Per tutti questi motivi sono orgogliosa di far parte di questa squadra e di poter condividere questo traguardo con le persone che hanno reso e che rendono la biblioteca di Fino Mornasco un luogo di incontro, di storie, di opportunità e di felicità».

Nicolao, infine, dedica un pensiero alle bibliotecarie: