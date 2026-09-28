La biblioteca comunale riapre al sabato pomeriggio

La biblioteca comunale di Olgiate Comasco riapre al sabato pomeriggio.

La biblioteca comunale torna a organico completo

“E’ con molta soddisfazione che comunico la riapertura della biblioteca il sabato pomeriggio, fino alle 17″. Così Paola Vercellini, vicesindaco, annuncia la novità per l’utenza di Villa Camilla. “Il sabato pomeriggio la biblioteca rimaneva chiusa dai tempi del Covid e, finita l’emergenza, non abbiamo più avuto i numeri di personale per garantire il servizio nel pomeriggio di sabato. Completato perciò il team del personale, con le due assunzioni di questa primavera/estate e con il rientro in servizio della responsabile, dopo la maternità, è ora possibile riaprire anche il sabato pomeriggio”.

Più possibilità per l’utenza

Vercellini sottolinea la novità per l’utenza della “Sergio Mondo”: “Personalmente sono molto contenta perché la biblioteca aperta di sabato pomeriggio amplia le possibilità di frequentarla anche per chi, durante la settimana, dispone di meno tempo: non soltanto per scegliere e prendere in prestito libri e altri materiali, ma anche per leggere, studiare, utilizzare gli spazi e partecipare alle iniziative. Un tempo più ampio da trascorrere in biblioteca, quindi, e una nuova occasione per viverla come luogo di incontro, lettura e partecipazione in modo più rilassato e conviviale visto la giornata prefestiva”.

Dal 10 ottobre riapertura pomeridiana il sabato

Dal 10 ottobre la biblioteca comunale “Sergio Mondo” sarà aperta dalle 9 alle 17 nelle giornate di sabato. Il nuovo orario e la nuova riapertura, sabato 10 ottobre, verranno “festeggiati”, con una giornata di appuntamenti per bambini, famiglie e adulti. Al mattino riparte Leggi(mi)llestorie, la proposta di letture ad alta voce nell’ambito del programma “Nati per Leggere”. Bibliotecari e volontari accoglieranno alle 10 i bambini da 1 a 3 anni e alle 11 quelli da 4 a 6 anni. Per i più piccoli è previsto anche un libro in regalo e torna il Passaporto del Lettore. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a olgiatecomasco@ ovestcomobiblioteche.it oppure telefonando allo 031-946388. Nel pomeriggio, alle 16, sarà ospite della biblioteca il giornalista Diego Minonzio, per la presentazione del suo romanzo Gli Inascoltati, pubblicato da Polidoro editore nella collana Interzona. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Vittore De Carli. L’incontro è a ingresso libero.

Gli orari

Il nuovo orario settimanale prevede quindi l’apertura il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.45 alle 18.45, il martedì dalle 9 alle 18.45, il venerdì dalle 9 alle 17.45 e il sabato dalle 9 alle 17, con tre giorni a orario continuato.