La biblioteca comunale verrà intitolata al maestro Carlo Lercari

La biblioteca comunale di Valbrona verrà intitolata al maestro Carlo Lercari: la cerimonia si terrà lunedì 8 dicembre alle 16.

Grande uomo di cultura

Scomparso nel 2010, Lercari – per tutti “il maestro” – era nato a Latte di Ventimiglia e arrivato in Vallassina come docente di scuola elementare, assumendo poi il ruolo di direttore didattico. Ha insegnato in diverse scuole del territorio, da Bellagio a Menaggio, e stabilendosi a Valbrona ha saputo legarsi in modo indissolubile al paese.

Tanto da diventarne sindaco per due mandati, dal 1970 al 1980. Nel primo anno di legislatura è stato altresì insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Saragat. Ma non solo, perché Lercari è stato socio fondatore della sezione Avis e Aido di Valbrona nonché dell’associazione Sportiva valbronese. Grande appassionato di cultura, e in particolare della storia locale, ha diretto la rivista “La Valle” e pubblicato il libro “Valbrona la valle delle sorgenti”, oltre a diversi racconti. Negli anni ‘60 ha creato il «Centro di lettura» e portato a Valbrona il Bibliobus, novità assoluta per i lettori di quel tempo.

“Dedicargli la nostra biblioteca è un atto dovuto – spiega il vicesindaco Arianna Zappa – Il maestro Lercari è stato davvero un uomo di cultura a 360 gradi, ha ideato il Bibliobus facendolo arrivare carico di libri da Lecco e ideato il concorso di poesia “Mandarino d’oro”. I libri erano il suo mondo, quindi non potevamo avere un luogo migliore da dedicargli”.

Cerimonia lunedì 8 dicembre

L’intitolazione nasce da un’intuizione delle bibliotecarie stesse, che hanno voluto sottolineare l’importanza del maestro per il paese ma anche dare maggiore dignità alla biblioteca attraverso una denominazione.

“E’ sempre stata “la biblioteca comunale di Valbrona”, ora finalmente avrà un proprio nome – prosegue Zappa – Come nuova Amministrazione abbiamo voluto riprendere in mano la biblioteca, sistemandola e riorganizzandola, perché si era un po’ spenta. Il nostro obiettivo è rilanciarla, abbiamo infatti introdotto una rassegna mensile e in programma ci sono diversi eventi. Ci piacerebbe, inoltre, entrare in un sistema bibliotecario proprio per rilanciare il nostro centro”.

Lunedì, dunque, ci sarà un breve momento aperto al pubblico per ricordare Lercari e ciò che ha fatto per il paese, alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle associazioni ma anche degli ex sindaci che hanno collaborato col maestro, seguito dall’intitolazione ufficiale.