La biblioteca di Erba passa alla Brianza insieme ad altri 12 Comuni

Dal 9 gennaio scorso la biblioteca comunale “Giuseppe Pontiggia” di Erba ha riaperto tutti i servizi nel sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche. Insieme a Erba sono passati dalla rete comasca al sistema brianzolo i comuni di Arosio, Cabiate, Canzo, Carimate, Carugo, Castelmarte, Eupilio, Inverigo, Lambrugo, Longone al Segrino, Lurago d’Erba e Merone. Le biblioteche che fanno capo a Monza sono ora 47, tutte accomunate dall’appartenenza all’area regionale omogenea della Brianza.

De restituire i libri della rete comasca

Gli utenti mantengono l’iscrizione alla rete comasca e possono continuare a fruire dei servizi delle biblioteche rimaste nella rete provinciale; le più vicine sono Albavilla, Albese con Cassano, Alzate Brianza, Asso, Caslino d’Erba, Ponte Lambro, Pusiano. In seguito a questo nuovo organigramma la biblioteca ha chiesto ai proprio clienti di restituire i libri presi in prestito e che facevano parte della rete comasca in quanto da qui a pochi giorni non si avrà più la possibilità di recapitarli tramite corriere. Proprio per favorire le restituzioni alle biblioteche proprietarie, temporaneamente i box esterni sono chiusi.

Cosa cambia?

L’iscrizione al nuovo sistema semplicemente aggiunge possibilità di prestito più ampie e più varie, oltre a servizi rapidi ed efficienti. Il portale online www.brianzabiblioteche.it è ricco e integrato con tutti i materiali a disposizione: libri, multimediali e riviste, ma anche ebook, audiolibri e periodici digitali. Aumenta il numero dei prestiti (10 libri, 5 multimediali, 5 riviste), dei rinnovi (2 per i libri, 1 per i multimediali, 1 per le riviste) e delle prenotazioni (10 libri, 5 multimediali, 5 riviste). Con il corriere che passa tutti i giorni, si accorciano i tempi per ricevere i materiali prenotati disponibili: nella prima settimana di prestito interbibliotecario le prenotazioni sono arrivate nel giro di uno o due giorni.

Un cambio che sembra esser stato gradito dai lettori: gli iscritti sono già oltre mille, di cui il 55% residenti e il 45% non residenti. Inoltre, nella prima settimana sono stati erogati 1.232 prestiti, più 88 prestiti mandati alle altre biblioteche del sistema (che a regime saranno molti di più), per un totale di 1320: un inizio che pare promettente.

Contatti

Per chiunque fosse interessato potrà ricevere tramite newsletter avvisi relativi al servizio o consigli di lettura e seguire online le attività della biblioteca: