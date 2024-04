La biblioteca dona alla Pediatria il kit didattico su Plinio Il Vecchio

Plinio Il Vecchio è arrivato per restare a fare compagnia a bimbi e ragazzi ricoverati nella Pediatria - Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Plinio Il Vecchio farà compagnia ai piccoli ricoverati

Questa mattina, martedì 30 aprile, l’assessore alla Cultura del Comune di Como Enrico Colombo, e la direttrice della biblioteca comunale “Paolo Borsellino” Chiara Milani, hanno portato in dono al reparto diretto dal dottor Angelo Selicorni il kit didattico “La storia naturale in gioco - Tra realtà e fantastico nel mondo di Plinio il Vecchio”.

Rivolto a giovani dagli 8 ai 12 anni, il volume interattivo è stato scritto dalla stessa Milani e illustrato da Giada Negri, quindi progettato in collaborazione con l’Accademia Pliniana e la casa editrice Carthusia. Un prodotto educativo realizzato in occasione del Bimillenario Pliniano, le cui celebrazioni proseguiranno a Como per tutto il 2024 con lo scopo di ricordare l’anniversario della nascita di Plinio Il Vecchio.

Le parole di Milani, Colombo e Selicorni

“L’obiettivo di questo strumento è far conoscere alle nuove generazioni la straordinaria figura di questo nostro illustre concittadino comasco - spiega Milani - e in particolare la sua più celebre opera, la Naturalis Historia, attraverso strumenti coinvolgenti e di grande bellezza come le card realizzate con 30 figure tratte da una prestigiosa edizione veneziana del 1516, custodita proprio in biblioteca”. E l’assessore Colombo sottolinea: "Il kit gioco, che racconta anche della fondazione della nostra biblioteca, è stato donato a tutte le scuole primarie e secondarie della città e il nostro desiderio era che arrivasse anche ai bambini che devono trascorrere del tempo in ospedale. Speriamo che le avventure di Plinio possano tenere loro compagnia”.

“Siamo sempre lieti di accogliere nuovi libri e giochi da mettere a disposizione dei nostri piccoli pazienti - conclude il dottor Selicorni - Ringraziamo per questo kit educativo, dal grande valore didattico e storico, che va ad arricchire ulteriormente la nostra biblioteca e che permetterà ai bimbi di conoscere comaschi illustri divertendosi”.