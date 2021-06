La Biofera 2021 ci sarà: un'edizione più "piccola", da una giornata

Nei giorni scorsi gli organizzatori della Biofera hanno annunciato di lavorare all'edizione 2021 del noto evento che sa tanti anni colora il paese di Canzo nel mese di settembre. Lo scorso anno l'evento era stato cancellato a casua dell'emergenza sanitaria e per questo 2021 l'organizzazione sta pensando a un'edizione ridotta, che durerà una sola giornata.

La Biofera 2021 a Canzo

"La nostra intenzione per il 2021 sarebbe di riuscire ad organizzare Biofera almeno per una giornata: sabato 11 settembre (rinviabile a domenica 12 settembre in caso di maltempo) - hanno spiegato gli organizzatori - E’ nostro desiderio riaffermare il ”segno” di Biofera ripartendo quasi dall’inizio della sua esperienza".

Al via quindi l'adesione da parte di coloro che sono interessati ad esporre.

"Chiediamo di comunicarci entro il 30 giugno la manifestazione di interesse partecipativo a tale unica giornata, per evidenti ragioni di tempistica organizzativa, già in ritardo protratto. La comunicazione costituirà una base preferenziale per l’eventuale successivo invito ufficiale includente le condizioni partecipative che, salvo prescrizioni di legge più restrittive che non riusciremmo ad ottemperare, contiamo di inviare entro luglio".

Per indicare l'interessa a esporre è possibile scrivere a bioferadicanzo@gmail.com.