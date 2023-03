La Borsa internazionale dei Laghi del Nord Italia sbarca sul Lago di Como

Il Lago di Como si prepara ad accogliere la 22esima edizione della “Borsa Internazionale dei Laghi”, il grande evento di incoming dedicato al turismo lacustre, uno degli appuntamenti più importanti del nutrito programma di marketing territoriale che la Camera di Commercio di Como-Lecco ha predisposto per il 2023 in sinergia con Enti, Associazioni e operatori lariani.

Un ricco calendario di attività che prosegue nel solco tracciato lo scorso anno, che ha visto l’accoglienza di giornalisti di riviste specializzate (20 giornalisti, 20 tour operator, 12 influencer/blogger), la partecipazione a fiere di settore in Italia e all’estero, oltre che al Festival del Cinema di Venezia, l’accompagnamento di troupe televisive (Wetterreise Sat1, I gioielli sotto casa - Cremona 1, Good Morning Britain, Linea Verde Life Rai1), la realizzazione del Calendario Unico degli Eventi, l’avvio progetto “Lake Como Golf Destination” e altri momenti di promozione turistica.

Tema centrale del 2023 è la promozione dell’offerta golfistica territoriale, filo conduttore anche del tour di familiarizzazione proposto per la “Borsa Internazionale dei Laghi”, manifestazione che ha l’obiettivo di presentare i laghi del Nord Italia come destinazione unitaria, proponendo un’offerta capace di competere con i grandi player del mercato globale attraverso una formula itinerante e un’azione congiunta delle Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Como-Lecco, Monterosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona, unitamente a Trentino Marketing e Visit Brescia.

L’edizione di quest’anno è stata organizzata dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e prevede, dopo una prima giornata dedicata agli incontri B2B nella scenografica location della motonave Verbania ancorata nell’omonimo comune, l’avvio di cinque tour di familiarizzazione dei buyer esteri sui singoli territori.

“Le richieste di partecipazione al nostro educational sono andate ben oltre le aspettative, tanto che abbiamo dovuto ampliare il numero massimo degli ammessi. – commenta Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – Il territorio del Lago di Como è una destinazione turistica ampiamente riconosciuta in Italia e all’estero, e i numeri delle presenze lo testimoniano. Iniziative come quella della Borsa dei Laghi offrono peraltro un’ulteriore vetrina importante per il territorio lariano, e nel contempo costituiscono anche occasione di proficuo confronto con altri simili al nostro su temi di comune interesse, quali ad esempio quello della destagionalizzazione dei flussi turistici”.