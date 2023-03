La società canturina si prepara ad accogliere dal 28 al 30 aprile 2023 una tre giorni di grande pallacanestro e per coinvolgere al massimo il territorio ha deciso di aumentare la cadenza detli incontri con i giovani studenti implementando il progetto "Be Inspired".

La Briantea84 diffonde lo sport paralimpico: continua il ciclo "Be Inspired" nelle scuole

Come già annunciato, Briantea84 ospiterà la Final Eight di Eurocup1 IWBF (International Wheelchair Basketball Federation), la seconda competizione europea più importante nel panorama del basket in carrozzina in programma dal 28 al 30 aprile 2023. Un evento sportivo di spessore che vedrà tra il PalaMeda (Meda, Mb) e la palestra di via Madonna del Ghisallo (Lentate sul Seveso, Mb) ben 7 squadre provenienti da tutta Europa, più la stessa UnipolSai Briantea84 Cantù che organizzerà e giocherà la manifestazione internazionale (avversarie ancora da conoscere).

In quest’ottica, la società canturina sta preparando il terreno per accogliere nel miglior modo possibile una tre giorni di grande pallacanestro. Nella mattinata di lunedì 6 marzo, infatti, è iniziato un vero e proprio tour di incontri con i giovani inserito nel progetto “Be Inspired” che coinvolgerà le scuole di Lentate sul Seveso, sede del secondo campo di gioco della Final Eight. La base degli appuntamenti sarà sempre l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Enrico Toti di Lentate sul Seveso in cui si alterneranno le diverse classi delle scuole elementari e medie.

“In campo”, come sempre, gli atleti-testimonial della UnipolSai. Questa mattina è stato il turno di Simone De Maggi che si è raccontato ai giovani delle classi quarte e quinte elementari di Birago e Copreno. Una valanga di domande: c’è chi ne ha contate addirittura 116 in due ore di incontro! In apertura, il saluto dell’amministrazione comunale composta da Laura Ferrari (sindaco), Marco Boffi (vicesindaco, assessore allo sport e alle politiche sociali), Matteo Turconi (assessore alla cultura), Domenico Pansera (assessore all’istruzione).

“Come amministrazione siamo molto lieti di poter ospitare la fase finale di Eurocup IWBF, - ha commentato il vicesindaco Boffi -, una competizione di grande prestigio, rivolta ad atleti con disabilità. Fondamentale è anche la collaborazione con le scuole, per questo ringrazio la Briantea84 che ha organizzato una serie di incontri, antecedenti all’evento, con gli studenti della primaria e secondaria di primo grado. Non ci resta che aspettare il week-end del 28 aprile e partecipare numerosi per trasmettere il nostro calore ai ragazzi impegnati in campo.”