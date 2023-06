Mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, Briantea84 ha accolto al PalaMeda la società sportiva Basket Sant’Ambrogio di Mariano Comense che sta svolgendo un periodo di camp estivo. I giovanissimi atleti hanno partecipato al progetto Be Inspired promosso dalla società canturina in una due giorni di grande divertimento, accompagnata da opportunità e riflessioni.

La Briantea84 ispira i ragazzi del Basket Sant'Ambrogio

Luka Buksa, atleta-testimonial della UnipolSai Briantea84 Cantù, si è raccontato a più di sessanta atleti (suddivisi in due gruppi: medie il mercoledì, elementari il giovedì) partendo dalla sua storia e dalla sua esperienza personale di vita e di sport. Dopo la teoria, spazio alla pratica.

Luka Buksa, coadiuvato da Charlie Orsi (responsabile del settore giovanile di basket in carrozzina di Briantea84, nonché allenatore del Basket Sant’Ambrogio), insieme ai tecnici e staff presenti hanno aiutato i giovanissimi a salire sulle carrozzine da gioco, a prendere confidenza e a provare a fare i primi palleggi. Una possibilità concreta di inclusione.

Nella mattinata di mercoledì 22 giugno c’è stata una grande sorpresa sul parquet del PalaMeda. A far visita ai presenti è stato Carlo “Charlie” Recalcati, icona del basket italiano (attualmente nello staff della nazionale di basket guidata da coach Pozzecco), testimonial di Briantea84 e amico di entrambe le realtà sportive. Una chiacchierata con gli atleti, tra aneddoti e curiosità, e un messaggio finale lasciato ai ragazzi sull’inseguire sempre i propri sogni.

Be Inspired

Briantea84 è promotrice di cultura, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di crescere con una carta in più, quella dell’inclusione. Un processo educativo che raggiunge anche le famiglie che affiancano i loro figli in un cammino importante per il futuro. Il progetto è rivolto ai giovani delle scuole, degli oratori e delle società sportive tra le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese. Dal 2008 ad oggi sono oltre 50.000 i bambini e i ragazzi incontrati dai testimonial d’eccezione, protagonisti di Be Inspired: gli atleti della UnipolSai Briantea84 Cantù di basket in carrozzina.