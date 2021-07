La benemerenza civica "Campanèn Stort" quest’anno sarà consegnata all’Associazione Genitori di Albese, che si è costituita ufficialmente nel 1999, ma che da oltre 45 anni è attiva e presente.

La Campanèn Stort di Albese va all'Associazione Genitori

A parlare è la presidente Patrizia Zappa che parla di questi ultimi anni, difficili a causa della pandemia: "I corsi mattutini e serali di ginnastica sono stati mantenuti, così come la ginnastica ritmica, mentre, in accordo col Comune, abbiamo iniziato il servizio di sorveglianza in mensa. Ovviamente, dal marzo 2020 a oggi, tutto è stato scombussolato e abbiamo potuto mantenere solo il servizio mensa che si è rivelato molto impegnativo: le disposizioni di sicurezza erano stringenti e spiegarle e farle attuare a bambini desiderosi di socializzazione dopo mesi di lockdown non è stato semplice. Però, per fortuna, da adesso fino a settembre abbiamo tre mesi per riposarci e ritemprarci, sperando che l’autunno coincida con il ritorno graduale alla normalità. La presidente si dice contenta di quanto fatto e non si sbottona troppo sui progetti futuri, ma assicura: "Se le condizioni di sicurezza lo permetteranno riprenderemo con i nostri corsi e, probabilmente, inseriremo altre iniziative: ma dobbiamo ancora trovarci per parlarne".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 3 luglio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui