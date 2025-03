La Campi Reali ha partecipato a Una Vita Da Social 2025

Si è svolta ieri mattina, martedì 11 marzo 2025, in piazza Cavour a Como la terza tappa lombarda dell'edizione 2025 di Una Vita Da Social, campagna educativa itinerante della Polizia di Stato e del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del progetto “Generazioni Connesse”.

L'iniziativa

L'iniziativa è rivolta agli studenti delle medie e superiori, che sono stati ospitati a gruppi all'interno di un truck giunto da Roma appositamente arredato e attrezzato per questa occasione, e dove hanno potuto interagire con gli esperti poliziotti della Polizia Postale. La campagna è diretta a far conoscere ai ragazzi quanti rischi ci siano nell'uso inconsapevole dei social, ed è la più importante campagna itinerante di educazione digitale, un progetto sempre al passo con i tempi, ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber, e per promuovere un uso più responsabile e consapevole della tecnologia.

I pericoli del web

Particolare attenzione è dedicata all'approfondimento di tematiche attuali e che vedono coinvolti i ragazzi, come l'educazione sentimentale on line, l'adescamento, il cyberbullismo, e tutte quelle situazioni che possono avere ripercussioni anche sulla loro sfera emotiva. Sono stati invitati in qualità di testimonial personaggi sportivi territoriali di alto livello di diverse discipline come Como 1907, Como Women, Tecnoteam Albese e Libertas Cantù, e sono stati esempi positivi di come lo sport realizzi e faccia ottenere il massimo dei risultati solo con sacrificio ed impegno, nulla di artificiale o ingannevole. Per la Campi Reali Cantù hanno partecipato Leonardo Caletti, Francesco Cottarelli e Francesco Quagliozzi, che hanno risposto alle domande e hanno soddisfatto tutte le curiosità degli studenti, e si sono confrontati con loro su questi temi, che li toccano da molto vicino.