La campionessa italiana di nuoto Giorgia Conti premiata dal Comune

Giorgia Conti, nuotatrice di Anzano che ha vinto l'oro nei 50 metri stile rana ai Campionati italiani assoluti di nuoto organizzati dalla Federazione italiana sport paralimpici (Fis dir), ha ricevuto un riconoscimento dal Comune.

Riconoscimento dal Comune di Anzano

Nei giorni scorsi il sindaco Rinaldo Meroni e il vicesindaco Lorenzo Salzano (assessore allo Sport) hanno consegnato una targa alla giovane atleta della BLM Briantea84 Cantù Fisdir per i risultati sportivi ottenuti e, nello specifico, per l’oro nei 50 metri rana. La 23enne aveva altresì vinto la medaglia d'argento nei 100 e 200 metri stile rana.

Ma non solo, perché insieme a lei avrebbero dovuto ricevere il premio anche i ballerini Patrizia Proserpio e Marzio Caldera, della scuola Oro Dance, che avevano guadagnato il podio ai Campionati Italiani di Rimini ottenendo il terzo posto nella classe B2 combinata nazionale (6 balli). Per motivi personali, però, i due non hanno potuto presenziare alla cerimonia e dunque ritireranno la targa nelle prossime settimane.

Ad anticipare la volontà di premiare i tre atleti anzanesi era stato lo stesso vicesindaco: "Voglio congratularmi stringendo loro le mani e donando un piccolo riconoscimento per i risultati raggiunti e l'impegno profuso per mesi e anni - aveva detto la settimana scorsa - E' nostra intenzione commissionare delle targhe da parte dell'Amministrazione per premiare i loro meriti sportivi".

"Una bella emozione che ripaga tutti i sacrifici - così il padre di Giorgia, Danilo, aveva commentato il risultato - Siamo molto soddisfatti. Giorgia è stata indirizzata al nuoto dalla mamma quando aveva solo tre anni, ora si allena cinque volte a settimana". Un bell’impegno per la giovane nuotatrice disabile, che è stato ripagato dall’ottimo risultato ottenuto a Terni. Lo stesso che Giorgia aveva conquistato tre anni fa, sempre nei 50 metri stile rana, ma stavolta aggiungendo due medaglie d’argento nei 100 e 200 metri sempre stile rana. "Si è piazzata dietro atlete della nazionale - sottolineava ancora il padre - Ora, fino a settembre, si godrà il meritato riposo anche se ha iniziato a lavorare come barista dopo alcuni mesi di stage: le piace molto andare al lavoro".

Soddisfatti anche i ballerini della Oro Dance, che avevano commentato: "Dal momento che siamo entrati in una categoria superiore soltanto da pochi mesi, ovvero da gennaio, per noi è un ottimo risultato. L’anno scorso abbiamo ottenuto un oro e due argenti ma eravamo in classe C. Quella di Rimini è stata quindi la nostra prima gara in B2, ma stiamo già preparando i programmi per passare in B1. Dovremo lavorare molto di più. Siamo partiti nel 2021 nella D, praticamente ogni anno siamo cresciuti di una classe".