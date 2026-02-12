La campionessa olimpica Isacco visita gli alunni delle scuole

Una mattinata all’insegna dei valori dello sport: nei giorni dei giochi olimpici di Milano-Cortina, gli alunni delle secondarie di primo grado del Comprensivo «Don Milani» hanno incontrato Jennifer Isacco, bobbista azzurra e medaglia di bronzo olimpica ai XX Giochi Invernali di Torino. L’atleta ha visitato gli istituti di Tavernerio e Albese martedì 10 febbraio.

Una lezione di sport

Un grande esempio di sacrificio ed eccellenza: Isacco vanta infatti un percorso sportivo che affonda le radici nell’atletica leggera, ha infatti esordito come pluricampionessa italiana negli anni 1992, 1993, 1994 nella categoria Allievi. Ha poi totalizzato grandissimi successi nel bob, come pilastro della nostra Nazionale e con la medaglia di bronzo a Torino. Nel 2006 i suoi meriti sportivi le sono valsi l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E nel novembre 2025 le è stato conferito dal Panathlon International Club Como il Premio Fair Play – Antonio Spallino «Alla carriera» per l’importante carriera da atleta professionista, per l’impegno nella comunità e per saper trasmettere i valori dello sport tra i giovani.

«L’incontro non è stato solo una lezione di sport – sottolinea il dirigente scolastico Flavio Pavoni – ma un momento di confronto diretto in cui gli studenti hanno potuto toccare con mano, spesso letteralmente, ammirando la medaglia, cosa significhi rappresentare l’Italia nel mondo. Jennifer ha sottolineato l’importanza della resilienza, incoraggiando i giovani a inseguire i propri sogni con la stessa grinta che l’ha portata a sfrecciare sul ghiaccio olimpico».