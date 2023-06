La Canturina Servizi chiude in crescita del 61% e annuncia il nuovo presidente

Utile in crescita del 61,84%, per un totale di 495.254 euro e ricavi di vendite e prestazioni pari a 5.682.974 euro, per Canturina Servizi Territoriali S.p.A., la partecipata del Comune di Cantù che è stata guidata dal 2020 al 2023 dall’A.U. Marco Bizzozero che oggi, a mandato scaduto, lascia il posto all’avvocato Gianluca Gentile.

“È un’esperienza professionale che mi affascina e che sono pronto ad affrontare con entusiasmo. Canturina è stata ben amministrata nel corso di questi anni dal mio predecessore, che ringrazio: raccolgo un’eredità importante. Nei prossimi giorni mi recherò presso la struttura per prendere contatto con gli uffici ed iniziare a comprenderne le dinamiche e i prossimi step che dovremo affrontare come partecipata”, ha commentato Gentile.

Commenta così la nomina il vicesindaco e assessore alle Partecipate, Giuseppe Molteni:

“Ringrazio sentitamente il dottor Bizzozero per il lavoro eccellente svolto in questi anni. Ha condotto in porto importanti progetti per la Città e ha guidato l’azienda in un periodo estremamente delicato come quello della Pandemia, garantendo un servizio eccellente e di qualità a tutti i canturini, in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Erriquez [caposervizio delle farmacie di Canturina, ndr]. Do quindi il benvenuto all’avvocato Gentile, che guiderà nei prossimi anni la nostra partecipata”.

Il bilancio

In crescita, come si legge nel Bilancio 2022 approvato in data 28.06.2023, anche il settore farmacie, che si assesta a oltre 5.211.454 euro, registrando un +11,02% rispetto al 2021. Un incremento causato dall’emergenza Covid, che ha colpito la Città anche nel 2022: 35.450 i tamponi effettuati dall’inizio della pandemia [Tamponi Covid-19 2021: 16.000; 2022: 18.700; 2023: 750, ndr], un numero decisamente importante che ha incisivo significativamente sulla redditività aziendale.

Oggi il Covid, tuttavia, non morde più e il numero di Test effettuati giornalmente si è ridotto drasticamente (una media di 3 al giorno, ndr), tanto che le farmacie hanno deciso di offrire nuovi servizi, come il tampone per lo streptococco, utile alle famiglie con bambini piccoli. Il 5 luglio sarà attivato il servizio di elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco.

L’esercizio 2022 ha visto, inoltre, l’inizio dei lavori di realizzazione del progetto di smart parking, che coinvolge gli oltre 650 stalli blu presenti a Cantù. I lavori sono stati eseguiti nel rispetto del piano finanziario iniziale ed i ricavi sono in linea con quelli registrati nel 2021, per oltre 330 mila euro.

Il progetto sta, quindi, confermando le aspettative positive in termini di incassi e servizi al cittadino, mentre la transizione verso il digitale sta impattando positivamente, tanto da registrare il 17% di pagamenti mezzo APP e carta di credito.

Infine, il servizio di lampade votive, che comporta ricavi per l’annualità 2022 pari ad oltre 130.000 euro.