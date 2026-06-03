La carica dei mille per celebrare Marila ASD

Un Palafrancescucci di Casnate con Bernate vestito a festa ha fatto da cornice alle celebrazioni per i primi cinque anni di Marila ASD.

Il traguardo

Più di mille tra atleti e spettatori ha riempito gli spalti per assistere a uno spettacolo emozionante e ricco di colpi di scena, capace di

unire l’alto livello tecnico della ginnastica allo spirito di una grande famiglia.

La serata, condotta con ritmo e calore da Mariachiara Rossi e Olivier Chignoli, ha visto alternarsi in pedana le talentuose atlete del sodalizio sportivo in un susseguirsi di esibizioni coinvolgenti. Il filo conduttore dello show di quest’anno, intitolato “Professioni sotto i

riflettori”, ha voluto raccontare il mondo del lavoro visto attraverso gli occhi e l’innocenza delle giovani ginnaste.

Il pubblico ha così potuto apprezzare le originali interpretazioni di tantissimi mestieri: orologiai, hostess, stilisti e pescatori sono solo alcune delle professioni rappresentate in pedana, dove la grazia dei movimenti si è fusa perfettamente con la creatività dei costumi e delle coreografie.

L’evento ha celebrato l’intera galassia di Marila ASD, portando sotto i riflettori tutto il percorso didattico e agonistico dell’associazione. In pedana sono scesi l’entusiasmo e la spontaneità dei corsi base, fino ad arrivare alle spettacolari routine e alla precisione tecnica delle atlete del settore agonistico Gold. Un traguardo importante per la società, il presidente Marvin Di Napoli e le direttrici tecnica Marta Corbetta e Ilaria Chindamo, che festeggiano il primo lustro confermandosi una realtà sportiva di primo piano sul territorio e guarda al futuro con rinnovata energia.