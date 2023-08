La Casa di Comunità di Olgiate apre le sue porte: venerdì l'Open Day

Venerdì 8 settembre la Casa di Comunità di Olgiate Comasco, che ha sede in piazza Italia 8, apre le porte ai cittadini con un “Open Day”.

Il programma prevede incontri aperti al pubblico, ambulatori dedicati alle vaccinazioni, test della glicemia, misurazione della pressione arteriosa e saturimetria, screening per l’Epatite C.

Gli incontri

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si svolgeranno al secondo piano della Casa di Comunità (piazza Italia 8).

Alle 9 si parlerà di “I servizi della Casa di Comunità”. Ad illustrare e spiegare come funziona la Casa di Comunità e quali sono i servizi offerti saranno il direttore del Distretto di Olgiate Comasco, il dottor Alberto Giughello e la dottoressa Cristina Santin Gutierrez, infermiere di Famiglia e di Comunità del Distretto di Olgiate Comasco.

Alle 10 si parlerà di assistenza domiciliare (C-DOM, ex Adi) e di misure Welfare, tra cui le azioni di assistenza e aiuto economico alle famiglie con soggetti fragili e con problemi di autosufficienza, disabili gravi o gravissimi. Ad illustrare i criteri e le modalità di attivazione dei percorsi ci saranno la responsabile, la dottoressa Mariacristina Somigliana, e il coordinatore degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, il dottor Giulio Ferrari.

Alle 10.30 “Uno stile di vita corretto aiuta a vivere meglio”: adottare una sana alimentazione, praticare attività sportiva, evitare fumo e alcol, se ne parla con il dottor Biagio Santoro, responsabile della Medicina dello Sport di Asst Lariana.

Alle 11 la presentazione dei servizi e delle attività dei Consultori Familiari, insieme alla responsabile, la dottoressa Anna Armati. Sessualità consapevole e contraccezione, accompagnamento alla nascita e sostegno al puerperio, interruzione volontaria di gravidanza, menopausa, problemi sociali e diritto di famiglia, adolescenza, adozioni sono alcune delle tematiche per le quali attraverso i Consultori Familiari sono offerti orientamento, informazioni e sostegno.

Alle 12 “La Neuropsichiatria infantile”: la dottoressa Patrizia Conti, responsabile della Neuropsichiatria Infantile di Asst Lariana, illustra le attività di diagnosi, terapia e riabilitazione nei disturbi neurologici, psichiatrici, neuropsicologici e nelle disabilità dello sviluppo della popolazione in età evolutiva (0-17 anni). La struttura afferisce al Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana.

Alle 14, infine, si parlerà di malattie sessualmente trasmissibili con il personale del Centro Ist (Infezioni Sessualmente Trasmissibili) di Asst Lariana, diretto dalla dottoressa Amelia Locatelli. Con l’occasione sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione Hpv.

Le vaccinazioni

Vaccinazioni: dalle 13.30 alle 15 al primo piano della Casa di Comunità, nel rispetto del calendario vaccinale e delle indicazioni previste dal Piano nazionale della prevenzione, sarà possibile sottoporsi alle seguenti vaccinazioni (gratuitamente e senza appuntamento): Herpes Zoster (nati tra il 1952 e il 1958; i soggetti a rischio per patologia a partire dai 18 anni); Pneumococco (PCV) nati tra il 1952 e il 1958; i soggetti a rischio per patologia a partire dai 18 anni; dTpa (difterite, tetano e pertosse) a partire dai 18 anni; HPV (Papilloma virus) femmine dai 12 ai 26 anni, maschi dagli 11 ai 17 anni, tutti i soggetti a rischio. Nei medesimi orari, personale dedicato sarà a disposizione per informazioni, prenotazioni e rilascio dei certificati vaccinali.

Screening per l'epatite C

Screening per l’Epatite C: lo screening è gratuito ed è offerto a tutti i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 che non abbiano mai assunto farmaci orali di ultima generazione per il trattamento dell’Epatite (disponibili dal 2015). Come: il test prevede un prelievo di sangue standard per la ricerca degli anticorpi contro l’epatite C. Venerdì 8 settembre sarà possibile effettuare il test dalle 7.40 alle 9 al primo piano della Casa di Comunità (sarà sufficiente accodarsi per un prelievo con il numero rilasciato dal totem).

Glicemia, pressione arteriosa, saturimetria

Infermieri di Famiglia e Comunità: dalle 8.30 alle 13.30 all’ingresso della Casa di Comunità, gli infermieri di Famiglia e Comunità saranno a disposizione per la prova della glicemia, la misurazione della pressione arteriosa e la saturimetria e fornire informazioni sui servizi offerti dalla Casa di Comunità.

All’ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e Comunità (l’ambulatorio si trova al primo piano della Casa di Comunità) si accede con impegnativa e prenotazione effettuata attraverso il Punto unico di accesso (sempre al primo piano della Casa di Comunità). Il Punto unico di accesso osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30 (accesso libero, senza appuntamento); per telefono è possibile contattare il numero 031.9843935 da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 15; l’indirizzo mail è pua.olgiate@asst-lariana.it

Simit-centro trasfusionale

Simt-Centro Trasfusionale: dalle 8.30 alle 13.30 all’ingresso della Casa di Comunità ci sarà un banchetto informativo sulle attività del Centro Trasfusionale e le donazioni di sangue. Saranno presenti anche alcuni volontari dell’associazione Avis che saranno a disposizione per spiegare come diventare donatori di sangue.

Le associazioni

Associazioni: dalle 8.30 alle 13.30 all’ingresso della Casa di Comunità volontari delle associazioni A.Ma.Te, Aido (Associazione italiana Donatori organi) e Admo (Associazione donatori Midollo osseo) saranno a disposizione per fornire informazioni sui servizi e sulle attività promosse.

La Casa di Comunità è la struttura prevista dalla riforma sanitaria regionale per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche e/o fragili; insieme alle prestazioni sanitarie offre servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Attraverso il Punto Unico di Accesso (Pua), in particolare, il cittadino trova accoglienza, informazioni e orientamento rispetto al proprio bisogno.

La Casa di Comunità, inoltre, è luogo di prevenzione e promozione della salute, assicura il coordinamento con i servizi sanitari territoriali, attiva percorsi di cura multidisciplinari, promuove la partecipazione della comunità. Le principali novità sono rappresentate dal Punto unico di accesso, dall’ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e Comunità (che effettua interventi anche a domicilio; vi si accede con impegnativa e prenotazione effettuata dal Punto unico di accesso) e dalla Centrale Operativa Territoriale.

La Centrale operativa territoriale è il centro digitale da cui transitano tutte le informazioni relative al paziente che per residenza afferisce al Distretto (il territorio di competenza di Asst Lariana è suddiviso in sei distretti, Como-Campione d’Italia, Cantù-Mariano Comense, Medio Lario, Erba, Olgiate Comasco, Lomazzo e per ognuno è attivata una Cot). Tali Centrali svolgono una funzione di coordinamento della presa in carico del paziente e di raccordo tra servizi e professionisti con l’obiettivo di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria; la Centrale opera direttamente per il cittadino, su segnalazione del Punto unico di accesso, del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta o degli altri attori della rete aziendale (es. medico specialista, medico ospedaliero, infermieri di Famiglia e Comunità).