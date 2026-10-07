La castagnata del Cai

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Torna la Castagnata, l’appuntamento autunnale organizzato dal Cai di Capiago Intimiano in collaborazione con l’Oratorio San Giovanni Bosco. Il tradizionale evento si svolgerà domenica 11 ottobre all’Oratorio San Giovanni Bosco di Capiago.

Il programma

La castagnata inizierà domenica 11 ottobre alle 12 e si potranno gustare panini con la salamella, polenta, pizzoccheri e tante altre specialità.

Non mancherà, ovviamente, il piatto principale della manifestazione, le castagne, che saranno disponibili per tutti il giorno.

Nel pomeriggio la festa avrà la partecipazione della Ciloster Big Band Aps di Casnate con Bernate, che porterà sul palco la propria passione per la musica tra jazz, swing, bossa nova, blues, latin, funk e boogie. Non mancheranno, inoltre, diverse iniziative per i più piccoli. Dalle 14.30 sarà attiva la palestra di arrampicata e ci saranno anche laboratori dedicati ai bambini. In caso di maltempo la castagnata sarà rimandata a domenica 18 ottobre.

Ginnastica col Cai

Oltre alla castagnata il Cai si sta preparando anche alla stagione invernale. Da oggi, mercoledì 7 ottobre, infatti ricomincerà la ginnastica Cai, che proseguirà fino al 31 maggio 2027. Il referente è Paolo Civati e le lezioni saranno ogni mercoledì, dalle 21 alle 22 alla palestra comunale di Capiago. Per informazioni: info@caicapiago.it.