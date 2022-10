Grazie alle offerte dei fedeli in chiesa Prepositurale di Erba si sta procedendo a un intervento di deumidificazione.

La chiesa risolve i problemi di umidità grazie alle offerte dei fedeli

Come aveva spiegato il prevosto, monsignor Angelo Pirovano, dopo aver estinto tutti i debiti per il restauro della chiesa nella primavera 2021, si erano resi necessari altri lavori, come il miglioramento dell’illuminazione interna di Santa Maria Nascente, con la sostituzione di sette lampade con nuove lampade a led. In quell’occasione il prevosto aveva specificato come il prossimo passo sarebbe stato quello di affrontare il problema legato all’umidità: «Non avendo la possibilità economica, si spera solo per ora, di affrontare la questione del restauro interno, abbiamo pensato a lavori più limitati, che sono iniziati con il miglioramento dell’impianto luci e che proseguiranno con la posa in opera di un sistema tecnologico di deumidificazione dei muri di facciata, sagrestia e locali attigui». E così sono state impiegate le offerte che ogni prima domenica del mese vendono raccolte grazie ai fedeli generosi:

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 8 ottobre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui