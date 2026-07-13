La città palcoscenico d’onore per “Erba piano festival”

Fino a venerdì, 17 luglio, Erba accoglie la proposta dell’Accademia europea di musica che prevede un viaggio nella grande musica con giovani talenti e maestri d’eccellenza

Tanti i partner che hanno creduto in questo prestigioso progetto

“Erba piano festival” nasce da un’idea di Ignas Maknickas e Asja Mosconi con il sostegno dell’Accademia europea di musica, che ha voluto costruire qualcosa di diverso dal solito: non un festival autoreferenziale, ma un evento che mette al centro la musica, capace di creare valore per il territorio. Intorno a questa visione si sono aggregati il Comune di Erba, la Provincia di Como, la Royal Over-Seas League di Londra e altri partner istituzionali. Il progetto ha ottenuto anche il patrocinio di “Italia Patria della Bellezza” ed è supportato da sponsor privati che hanno creduto nel progetto, tra cui Camilla Parravicino, che ha messo a disposizione la meravigliosa Villa Parravicino Sossnovsky.

Ecco tutto il programma del festival

Il primo appuntamento si è tenuto ieri, 12 luglio, a Villa Parravicino Sossnovsky con il recital di Joanna MacGregor, pianista britannica di fama mondiale.

Oggi, lunedì 13, alle 21 ci si sposta a Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia per il recital di Ignas Maknickas, pianista lituano dal repertorio raffinatissimo.

Martedì 14 alle 21 si torna a Villa Parravicino con Pier Francesco Forlenza, artista di grande sensibilità e profondità musicale, mentre mercoledì 15 alle 21, sempre in Villa Parravicino, la serata sarà dedicata a dodici giovani pianisti.

Il gran finale è affidato a Mozart: giovedì 16 e venerdì 17 alle 21, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Tutte le serate sono a ingresso libero, fa eccezione la serata di oggi a Missaglia, dove i posti sono limitati e la prenotazione è necessaria. Informazioni su erbapianofestival.com.