La città perde un altro medico di base

Aveva preso il posto del dottor Carpani, scomparso nel 2022

Venerdì sarà il suo ultimo giorno lavorativo

La dottoressa Rossella Ambrosio, che opera nell'ambito di Erba e Pusiano, cesserà la sua attività venerdì, 2 maggio. Aveva preso il posto nel 2022 del dottor Antonio Carpani, deceduto nel maggio di quell'anno. Era diventata medico titolare dell'ambito nel settembre del 2023 e nel mese successivo aveva potuto incrementare il suo massimale prendendo in carico tutti i 1.500 pazienti del suo predecessore.

Incarico provvisorio alla dottoressa Guimaraes

Contestualmente alla cessazione dell'attività della dottoressa Ambrosio è stato conferito, in maniera provvisoria, l'incarico alla dottoressa Cristina Virginia Guimaraes, per poter garantire l'assistenza ai pazienti. Questi non dovranno perciò compiere una nuova scelta. L'ambulatorio in cui il nuovo medico opera è in via Majnoni al civico 9.