La città tributa l'ultimo saluto a Marcella Tili

C'era tutta la città a tributare l'ultimo saluto a Marcella Tili, sindaco di Erba dal 2007 al 2017, alla cerimonia funebre che si è tenuta nella chiesa prepositurale di Santa Maria Nascente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 aprile. Tanti i primi cittadini che hanno presenziato alla celebrazione: Vittorio Molteni, Danilo Bianchi, Alberto Gaffuri, Alessandro Spinelli, Elvio Colombo, Daniela Gerosa, Marco Colombo, Barbara Zuccon. Non sono mancati "colleghi" del passato come Angelo Navoni, Martina Turba e Tiziano Aceti. E immancabile l'attuale sindaco di Erba, Mauro Caprani, e i suoi predecessori Celestino Sangiorgio, Filippo Pozzoli, Enrico Ghioni e Veronica Airoldi. Anche l'assessore regionale Alessandro Fermi e il consigliere regionale Sergio Gaddi non hanno voluto mancare all'ultimo saluto a Tili.

A celebrare la cerimonia funebre è stato il prevosto, monsignor Angelo Pirovano, insieme a don Bruno Borelli, don Ettore Dubini, don Bassano Pirovano e padre Raffaele Finardi. Tra i presenti molti esponenti delle associazioni e delle realtà cittadine: dagli Alpini a Lariosoccorso, dai rappresentanti sportivi ai Vigili del fuoco, dalla Polizia locale ai Carabinieri. L'attuale primo cittadino Caprani ha posto la fascia tricolore sulla bara in segno di omaggio e rispetto.

