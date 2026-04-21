La commemorazione del brigadiere Di Maria

Si è svolta ieri mattina, 20 aprile 2026, la cerimonia di commemorazione per il brigadiere Roberto di Maria, ucciso a Fino Mornasco il 20 aprile 1976.

Il brigadiere Di Maria

Lunedì 20 aprile 2026 si è celebrato il 50° anniversario della morte del brigadiere Di Maria , nato il 13 luglio 1947 e morto a soli 29 anni, per le gravi ferite riportate nel tentativo di sventare una rapina. A lui è stata conferita la medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria:

“Il Brigadiere Roberto Di Maria, nasce a Francavilla Fontana il 13 luglio 1947. Si arruola nell’Arma dei Carabinieri nel 1965 a soli 17 anni. Nel 1967, terminato il ciclo formativo, promosso Vice Brigadiere, viene assegnato alla Legione Carabinieri “Milano” ed assegnato alla Stazione Carabinieri di Campione d’Italia. Nel gennaio 1976, con il grado di Brigadiere, assume l’incarico di comandante della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco. Il 20 aprile 1976 interviene a seguito di un allarme presso il Banco Ambrosiano di via Garibaldi a Fino Mornasco. Giunto sul posto, quattro rapinatori armati, dopo aver commesso una rapina, per garantirsi la fuga aprirono il fuoco all’indirizzo del Brigadiere Di Maria Roberto, ferendolo mortalmente. Con decreto del Presidente della Repubblica datato 21 marzo 1977, è stata conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria”.

La cerimonia

Alle 10.30 si è svolta una prima cerimonia presso il cippo commemorativo sito all’interno della Stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, Gen. D. Giuseppe De Riggi, hanno partecipato il Prefetto di Como, Dottor Corrado Conforto Galli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Francesco Falcone, i consiglieri regionali, Angelo Orsenigo e Marisa Cesana ed i sindaci Roberto Fornasiero (Fino Mornasco), Alberto Peverelli (Grandate), Roberta Tosca (Luisago), Anna Seregni (Casnate con Bernate) e Alessandro Bellù (Cassina Rizzardi) oltre ad una rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo (A.N.C.).

La commemorazione al palazzetto dello sport “Di Maria”

Un secondo momento commemorativo si è svolto davanti al palazzetto dello sport “Di Maria” in via Leonardo da Vinci. Oltre alle autorità civili e militari, alla cerimonia, condotta dal coordinatore provinciale Anc Carlo Colombo, hanno preso parte anche diversi sodalizi del territorio, tra cui la Polisportiva di Fino Mornasco, e i ragazzi e le ragazze della terza media “Scalabrini”, accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica, Raffaella Piatti.