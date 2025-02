La comunità di Merone ha salutato per l'ultima volta la piccola Sofia Grandis

Sono stati celebrati oggi, mercoledì 5 febbraio, a Merone, i funerali della piccola Sofia Grandis, mancata lunedì a soli 11 anni a causa di una grave malattia.

La comunità si è stretta intorno ai familiari e agli amici della bambina per tributarle l'ultimo saluto nella chiesa di San Giacomo e San Filippo.

Toccanti le parole pronunciate durante l'omelia da don Pierangelo Caslini:

La morte della piccola Sofia ha riunito la comunità civile e la comunità ecclesiale, la sofferenza di tutta la comunità stessa e il sacrificio che hanno dovuto affrontare questa ragazza e i suoi genitori per poter dimostrare che la vicinanza alla sofferenza della figlia non era solo la loro ma di tutti.

In questi mesi per questa grave malattia abbiamo pregato il Signore e ci chiediamo perché non ci ha ascoltato, qual era il suo disegno sulla vita di Sofia, qual é il disegno che chiede a noi di avere: non é semplice rispondere perché di fronte alla morte di una undicenne siamo tutti sconvolti; la morte é un mistero che però dobbiamo sapere considerare alla luce delle fede.

Chiediamo al Signore di aprire le porte del cielo alla nostra sorella Sofia e che sia anche lei parte viva con gli angeli del paradiso a benedire e lodare il Signore.