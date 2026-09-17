La comunità ha ricordato don Mario Moiola e don Roberto Malgesini

La comunità ricorda don Mario Moiola e don Roberto Malgesini.

Due sacerdoti amati

Sabato scorso don Alessandro Casartelli ha dedicato al cimitero di Lipomo un momento speciale di preghiera in memoria di due sacerdoti che hanno segnato profondamente la vita della comunità: don Mario Moiola, parroco dal 1971 al 2014, che con impegno ha accompagnato la realizzazione della chiesa dello Spirito Santo e dell’oratorio, opere che ancora oggi rappresentano un importante punto di riferimento per il paese, e che è stato promotore di molte altre iniziative e attività. Proprio lo scorso sabato avrebbe compiuto 90 anni.

È stato poi ricordato don Roberto Malgesini, vicario parrocchiale a Lipomo fino al 2008, anno in cui scelse di dedicare il proprio ministero agli ultimi nella parrocchia di San Rocco, a Como, dove prestò servizio fino alla tragica morte.

Due sacerdoti diversi per carattere e percorso, ma accomunati da una profonda attenzione alle persone e da una fede vissuta quotidianamente nel servizio. La loro scomparsa, avvenuta nel 2020 a un mese di distanza l’una dall’altra, ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Anche il sindaco Gianluca Leo ha rivolto un pensiero di ricordo e affetto ai due religiosi:

“Come ha ben rievocato don Alessandro, la gratitudine è la memoria del cuore. A don Alessandro esprimiamo il nostro grazie per aver voluto dedicare questo momento di preghiera e di riflessione al ricordo dei nostri amati sacerdoti. È indubbio: ci mancano. Nel culto della Beata Vergine Maria Addolorata, che la chiesa ricorda il 15 settembre e che tutto il paese festeggerà nella messa solenne di domenica prossima, si celebra un modo di amare pieno, quando non è possibile cambiare gli eventi o eliminare una sofferenza, quando non si hanno risposte. Si rimane accanto solo per esserci. Da parte nostra continueremo a custodire con amore la memoria di don Mario e don Roberto, non solo attraverso il ricordo, ma anche attraverso le opere, i gesti e l’esempio che hanno lasciato alla nostra comunità”.

(nella foto di copertina don Alessandro e il sindaco Gianluca Leo, in basso don Roberto Malgesini e don Mario Moiola)