La comunità piange Mirko Trombetta, aveva 52 anni

La comunità di Albavilla piange Mirko Trombetta, scomparso a soli 52 anni a causa di una malattia. Era originario di Ponzate, frazione di Tavernerio, ma abitava ad Albavilla da tempo. Lascia un figlio, Filippo, di 19 anni.

"Era una persona rara in un mondo di apparenza"

Trombetta lavorava da tempo alla Sonoco Alcore Demolli, azienda di Tavernerio. Appassionato di montagna, amava fare lunghe camminate e anche fare arrampicate.

Una persona profondamente buona e generosa, presente per gli amici e nel momento del bisogno: così è stato ricordato in queste ore dalle tante persone di Albavilla e Tavernerio che lo hanno conosciuto.

"In un mondo di apparenza, Mirko era sostanza: credo che questa frase raccolga tutto ciò che era - ricorda l'amica di lunga data Simona Pozzi - Ci sono davvero poche persone come lui. Era presente nel momento del bisogno, per una parola di conforto o anche solo per dare una mano. Lo chiamavo "il mio sos": era molto bravo nei lavori manuali, in grado di fare tutto, e mi aiutava sempre. Era un grande lavoratore. E' stato persino il mio testimone di nozze e posso dire che abbia vissuto quel giorno come uno dei più belli. Amava tanto suo figlio Filippo: poteva sembrare un padre severo, ma voleva prepararlo alla vita, metterlo in guardia. Poteva apparire burbero, un po' sulle sue, ma era fondamentalmente un buono, aveva un grande cuore. Una persona piacevole, presente ma non invadente: credo che questo piacesse molto di lui e infatti aveva tante amicizie".

"Mirko era un buono - ricorda l'amica Simona Isone - Quando abbiamo fondato MaRaC Malattie Rare Como piu di 10 anni fa è stato il primo a dare un contributo. Ha acquistato la maglietta per lui e Filippo e si è fatto fare la foto ricordo con mio figlio Tristan. Mi diceva: Simo, quando Tristan cresce e diventa più forte lo porto con me e gli insegno ad arrampicare in montagna".

I funerali saranno celebrati lunedì mattina alle 10 in chiesa parrocchiale ad Albavilla, preceduti dal rosario.