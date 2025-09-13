La comunità ricorda don Roberto Malgesini

La comunità di Lipomo si prepara a ricordare don Roberto Malgesini nel quinto anniversario dal suo brutale omicidio.

Ecco le celebrazioni

E’ in programma per questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 settembre, anticipata per non sovrapporsi al pellegrinaggio diocesano del Giubileo a Roma (18-21 settembre), la celebrazione della parrocchia per la tradizionale festa della Madonna Addolorata, che quest’anno coincide con la festa della esaltazione della Santa Croce. Sarà un’occasione per commemorare l’indimenticato don Roberto.

Il programma: oggi, sabato 13 alle 17.30 messa; domenica 14 messa alle 8 e messa solenne alle 10; alle 15 preghiera di lode alla Madonna e processione con partenza dalla chiesa dello Spirito Santo percorrendo via Cadorna e parte di via Cantaluppi addobbate a festa, e arrivo nella chiesa di San Vito. Dopo la celebrazione religiosa, sul sagrato della chiesa di San Vito commemorazione di don Roberto con intervento del sindaco Alessio Cantaluppi e lettura di testi. Alle messe saranno invitati il Comune, la Civica Banda, l’oratorio, le famiglie, le associazioni del paese con divise e stendardi. Al termine, aperitivo in sede Pro loco, offerto dall’associazione a tutti i partecipanti. La comunità è invitata a partecipare. In occasione della festa, sul sagrato della chiesa dello Spirito Santo, ci sarà il banco vendita dei cesti preparati in proprio o prenotati e acquistati alla Coop di Lipomo. Il ricavato servirà a contribuire alle spese di illuminazione e di riscaldamento. Come ogni anno, il ricordo mensile di don Roberto sarà poi per i fedeli della parrocchia di Lipomo il 15 ottobre con il rosario alle 20.45 alla chiesa di San Rocco a Como.