La consegna delle benemerenze a Cantù, Galbiati: "Grazie per il vostro esempio"

Si è tenuta oggi, come di consueto a Sant'Apollonia, la consegna delle benemerenze cittadine a Cantù. La cerimonia si è svolta presso la basilica di San Vincenzo in Galliano.

Nel giorno della fiera di Sant'Apollonia sono andate in scena anche le consegne delle benemerenze civiche, la massima onorificenza cittadina è andata a tre tra cittadini e associazioni canturine, distintisi per meriti sportivi, impegno civile e morale.

La cerimonia si è aperta con l'intervento del sindaco Alice Galbiati, che ha dichiarato:

"È una grande emozione celebrare questa giornata da primo cittadino. In quest'occasione ci tengo anche a ricordare l'architetto Antonio Borghi che io ho premiato nella mia prima Sant'Apollonia da sindaco. Premiare oggi queste figure è davvero riconoscervi come esempio per la nostra comunità. Ci sono fatti che danno credibilità alle parole, quindi grazie per il vostro esempio e quello che ci avete insegnato".