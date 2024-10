La Continuità Assistenziale per il Ponte di Ognissanti

In vista della festività di Ognissanti, che cade quest’anno di venerdì, si comunica che il servizio di Continuità Assistenziale sarà attivo a partire dalle 8 di giovedì 31 ottobre fino alle 8 di lunedì 4 novembre.

Continuità Assistenziale, come attivarla

La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) si attiva, previa chiamata telefonica, componendo il numero unico nazionale 116 117 a cui risponde la Centrale Operativa Regionale che inoltra le chiamate in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata.

I medici sono il punto di riferimento sul territorio per le situazioni di malattia che non possono attendere il rientro in servizio del medico di medicina generale e offrono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolvibile in questo modo oppure invitano il paziente a raggiungere la sede per una valutazione ambulatoriale. Se lo ritengono necessario, possono effettuare una visita a domicilio o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.

Ambulatorio pediatrico aperto

Si comunica inoltre che sabato 2 novembre sarà regolarmente attivo l’Ambulatorio pediatrico territoriale alla Casa di Comunità di Cantù (via Domea 4) al quale le famiglie possono accedere ogni sabato chiamando il numero 116 117 della Continuità Assistenziale dalle ore 8 alle ore 14 (a questo link tutte le indicazioni sull’accesso).