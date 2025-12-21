La Cri cresce: nel 2025 10.647 ore di servizio

La Croce rossa di Lurate Caccivio cresce: nel 2025, 10.647 ore di servizio.

I dati 2025 della Cri

I dati parlano chiaro e sottolineano lo sforzo messo in campo dal nuovo direttivo guidato dal presidente Luigi Martinelli. Un anno di passaggio che, però, ha visto un importante lavoro da parte dei volontari, 170 tesserati in totale. Numericamente, nel loro complesso, i servizi sono stati 5.917. Più di mille quelli in emergenza con convenzione Areu, cui sommare i 48 a gettone. Poi, ovviamente, ci sono i secondari: 1.072 trasporti di dializzati in automobile e 22 in ambulanza. Centoquattordici quelli sportivi, durante le manifestazioni, e 371 per il recupero viveri.

“Aumento dei servizi”

“Bisogna tenere in considerazione anche i trasporti privati – chiarisce Martinelli – Sono stati 409 in pulmino e 68 in ambulanza. Più di 200, invece, quelli relativi al trasporto delle provette di sangue in ospedale. I dati estrapolati sono relativi al periodo da gennaio a fine novembre, manca ancora tutto questo mese. Quindi, andranno visti al rialzo. Rispetto lo scorso anno sono cresciuti e richiedono un notevole impiego di risorse”. Anche perché è necessario aggiungere l’ambito sociale: nel corso del 2025 sono state effettuate cinque raccolte alimentari. Quasi 500 chilogrammi di alimenti al Bennet di Cassina Rizzardi, 1.385 al Bennet di Montano Lucino e 1.600 all’Iperal di Mariano Comense. Cento i nuclei familiari in stato di bisogno supportati in maniera continuativa (pachi totali preparati: 850 contro i 500 del 2024) e adesione al progetto nazionale Hippocrates con la copertura di quattro farmacie.

Focus sul prossimo anno

“Il prossimo anno sarà cruciale – aggiunge il presidente – A gennaio ci arriverà una nuova ambulanza per migliorare i servizi e si affiancherà alle due usate per l’emergenza e alle altre due per i servizi sportivi. Poi arriverà un’altra auto e, a metà 2026, dovremmo riuscire ad avere un nuovo pulmino per il trasporto disabili: servirà per sostituire uno dei cinque in nostro possesso perché troppo vetusto. Il focus, in ogni caso, rimane la sede. Ci stiamo lavorando e ci impegneremo ancora di più per trovare una soluzione. Allo stato attuale, però, non c’è ancora nulla di definito”.