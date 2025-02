La Croce Rossa piange il volontario Antonio Parravicini

La Croce Rossa di Lipomo piange il volontario Antonio Parravicini. E' scomparso lo scorso sabato 8 febbraio a 71 anni.

I funerali martedì pomeriggio a Lipomo

Parravicini, che viveva da sempre in paese, era volontario della Croce Rossa da oltre trentacinque anni: era infatti entrato a far parte del sodalizio alla fine degli anni Ottanta. A piangere la sua scomparsa, in queste ore, sono stati tanti amici volontari e dipendenti Cri, in cui era conosciuto e apprezzato proprio per il suo impegno: nel 2003 gli era stata conferita la croce di anzianità dalla Croce Rossa nazionale per i tanti anni di servizio.

Con queste parole il comitato comacso ha ricordato il volontario e amico:

"C'è grande tristezza nei cuori di tutti i volontari del Comitato di Como: una figura storica ci ha lasciato. Grazie Antonio Parravicini per tutto quello che ci hai sempre trasmesso in questi anni di volontariato".

I funerali sarannocelebrati martedì pomeriggio alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo a Lipomo.