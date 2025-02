La Croce Rossa piange Moschetta, generoso volontario tra i fondatori del sodalizio

La Croce Rossa di Montorfano piange Alberto Moschetta, tra i fondatori del comitato locale. E' scomparso giovedì a 70 anni.

Un volontario instancabile

Originario di Buccinigo, frazione di Erba, Moschetta è noto a Montorfano per essere stato tra i «padri» del comitato locale della Cri: volontario dal 1986, anno di nascita del sodalizio, è stato proprio tra coloro che hanno concretamente fatto nascere l’associazione che ha sede in via Brianza.

Una vita prestata al servizio degli altri: per Moschetta, aiutare le persone era una vera passione e una vocazione. Nei giorni scorsi la sua scomparsa ha gettato nel cordoglio l’intera associazione montorfanese, che ha ricordato il grande impegno prestato dall’uomo in tanti modi nel sodalizio.

«Con profondo dolore, la nostra associazione annuncia la scomparsa di Alberto Moschetta, volontario instancabile e uno dei suoi fondatori. La sua dedizione al servizio degli altri, la sua passione e il suo altruismo hanno incarnato i valori più alti della nostra associazione - ha sottolineato la presidente del sodalizio, Wilma Proserpio - Per anni, Alberto ha rappresentato un punto di riferimento per i volontari e la comunità, offrendo il suo tempo, la sua energia e il suo cuore per aiutare chi ne aveva bisogno. Il suo esempio di generosità e dedizione rimarrà un faro per tutti noi, ispirando il nostro lavoro quotidiano e rafforzando il nostro impegno nel proseguire la sua missione».

La sua figura e il suo impegno mancheranno a tutto il sodalizio, che lo ha ricordato con stima e affetto. «La sua presenza ha lasciato un segno indelebile nella nostra associazione - aggiunge Proserpio - E nei cuori di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e collaborare con lui. Oggi piangiamo la sua perdita, ma al tempo stesso celebriamo la straordinaria eredità di altruismo e solidarietà che ci ha lasciato. Ci uniamo con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, certi che il suo spirito continuerà a vivere nei gesti di aiuto e sostegno che ogni giorno compiremo in suo nome. Grazie di tutto, Alberto. Il tuo esempio resterà per sempre nei nostri cuori e nel nostro operato».

I funerali di Moschetta saranno celebrati sabato 8 febbraio, nella chiesa di San Cassiano a Buccinigo, frazione di Erba alle 10.30.