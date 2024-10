La Croce Verde di Fino Mornasco festeggia il cinquantesimo anno di fondazione

Cinquant’anni di storia e di servizi sul territorio. Era il 10 ottobre del 1974 quando fu fondata la Croce Verde di Fino Mornasco, grazie a un’idea del Cavalier Piero Bianchi, supportato dal dottor Ferdinando Romanelli e da 34 giovani volontari, che acquistarono il primo mezzo, una Fiat 238. Da allora l’associazione è cresciuta incessantemente rendendosi necessari alcuni cambi di sede, l’acquisto di nuovi mezzi, moderne attrezzature e l’ampliamento del personale, che oggi conta 164 volontari e 4 dipendenti. Ma la mission è sempre la stessa: mettersi al servizio dei bisogni del territorio.

Croce Verde 50°anniversario e la presentazione del libro col Giornale di Cantù

Domani, domenica 13 ottobre, la Croce Verde di Fino Mornasco celebrerà il 50° anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia in cui invita a partecipare chiunque abbia sostenuto il sodalizio nel corso del suo mezzo secolo di storia.

Ecco il ricco programma: alle 8.30 commemorazione del presidente fondatore alla sede di via Ticino 14, con l’alzabandiera e il posizionamento di una corona floreale al monumento di Piero Bianchi, accompagnati da un bandista del Corpo musicale "Giuseppe Verdi" che intonerà "Il silenzio"; formazione del corteo che si dirigerà alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano per la celebrazione della messa delle 10; inaugurazione e benedizione di un nuovo mezzo di trasporto in piazza Odescalchi, un Doblò attrezzato per il trasporto dei disabili, con la banda. Dalle 11.30 saluto alle autorità presso l’Ottagono del parco comunale, consegna attestati ai soci fondatori, presentazione del libro "Croce Verde di Fino Mornasco. Con voi, per voi", realizzato dal Giornale di Cantù, grazie al prezioso contributo di diversi sponsor e volontari del sodalizio. Sarà inoltre possibile avere l’annullo postale celebrativo del francobollo sul retro delle cartoline commemorative del 50°, timbrandolo con il logo dell’associazione. A seguire pranzo a buffet.

Parla il presidente Gabriele Riccardi: "Orgogliosi"

Molto emozionato il presidente Gabriele Riccardi: