C’era anche "un po’ di Masigott" la scorsa domenica allo Show dei record, la trasmissione su Canale 5 con Gerry Scotti.

La cuccagna erbese allo Show dei record

Nel corso della decima puntata, infatti, si sono tenute le semifinali prima e la finalissima poi del cosiddetto "Palo grasso", un palo orizzontale di 12 metri e 19 centimetri unto di grasso nautico, che bisogna percorrere di corsa e in equilibrio per arrivare a prendere la bandierina in fondo. E in semifinale, tra i 15 arrivati dalle selezioni, si erano classificati anche Dario Pina, che però purtroppo è poi caduto senza raggiungere la bandiera, e Marco Paredi, che ha invece raggiunto la fine, ma purtroppo con un tempo che non gli ha consentito di accedere alla finale. Entrambi di Canzo, fanno parte della squadra dei Lariani, che raccoglie componenti, oltre che di Canzo, anche di Erba, Ponte Lambro, Caslino, e rientra nell’Associazione italiana palo della cuccagna, il cui presidente è Matteo D’Amico, di Valbrona.

"Sono stato contattato dalla redazione dello Show, che mi ha chiesto di mandare degli elementi a provare a sfidare questo record – ci ha raccontato D’Amico – Noi siamo specializzati nella cuccagna, il palo in verticale, ma abbiamo accettato la sfida e siamo andati in 13 della nostra associazione: 12 maschi e una ragazza".

