La dea bendata arriva a Pusiano: vinti 14.250 euro al Lotto

La dea bendata arriva a Pusiano e bacia un fortunato giocatore: vinti 14.250 euro al Lotto.

La giocata in via Mazzini

Come riporta Agipronews, la giocata è di sabato 18 aprile, avvenuta in una ricevitoria di via Giuseppe Mazzini: il fortunato vincitore si è aggiudicato il premio da 14.250 euro totalizzando tre ambi e un terno con il gioco del Lotto.

Altro che venerdì 17: la Lombardia ha festeggiato, con i concorsi del fine settimana, vincite per un totale di oltre 135mila euro. Oltre a quella da 14.250 euro a Pusiano, venerdì 17 aprile un fortunato giocatore di Brescia ha centrato una vincita da 67.500 euro, presso l’esercizio in Via della Volta, con il terno 15-43-65 sulla ruota di Milano. Lo stesso sabato 18, n Via Padova a Milano è stata registrata una vincita da 43.750 euro con l’ambo 10-11 sulla ruota di Genova; a questa si aggiunge una giocata da 9.750 euro in Via Cesare Battisti a Corte Franca, in provincia di Brescia, con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 425,7 milioni di euro da inizio 2026.

La Lombardia è stata uan regione fortunata anche per il 10eLotto: nei concorsi di venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, tra i premi più alti, sono andati alla regione 31.500 euro totali. Nell’estrazione di venerdì in Via Monte Pasubio a Castenedolo, in provincia di Brescia, vinti 9mila euro con quattro “Numeri Extra”, mentre nell’attività commerciale in Via Enrico Toti a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza, un “6” Doppio Oro vale un colpo da 7.500 euro. Nel concorso di sabato presso il medesimo esercizio (Via Monte Pasubio) situato a Castendolo (BS) vincita da 15mila euro, questa volta con un 4 “Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,23 miliardi da inizio anno.