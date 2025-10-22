La dea bendata bacia un fortunato giocatore: vinti 51mila euro al Superenalotto

La dea bendata arriva a Lurago d’Erba e bacia un fortunato giocatore alla Tabaccheria Mirabella: vinti 51.231,29 euro.

Centrato un 5 al Superenalotto

Un fortunato giocatore, in particolare, ha centrato un 5 al Superenalotto: l’estrazione risale a sabato sera, 19 ottobre 2025. I numeri fortunati sono stati: 12 – 19 – 26 – 75 – 82. Il vincitore sarebbe un pensionato, cliente abituale della Tabaccheria Mirabella di via Roma e residente in zona. Resta però il riserbo sulla sua identità… Come spiegano i titolari dell’attività, che si sono detti contenti della bella vincita.

“Per riservatezza non possiamo avere il nome del vincitore, ma è un signore pensionato, cliente abituale della Tabaccheria Mirabella, che abita in zona – spiega Lara Mirabella, titolare – Non ha ancora ritirato la vincita e non sappiamo che modalità abbia scelto per ritirarlo. Da noi, devo dire, si vince spesso: 51.000 euro sono una bella somma, anche se non la più alta mai capitata a un nostro giocatore! Siamo contenti: veder vincere la gente è davvero bellissimo. Un emozione. Una felicità inaspettata. Tutti sperano di vincere, chiaramente, ma quando si vince e come in questo caso una somma abbastanza alta, che sicuramente dà una mano…per noi è proprio bello”.

(Nella foto i titolari Lara e Luca Mirabella)