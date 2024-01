La Direzione Strategica di Ats Insubria si presenta. Gioia: "La prima sfida sarà la sostenibilità del sistema"

"Una bella sfida e un bell'impegno, oltre ad essere io un ex dipendente dell'asl di Varese, sono stato anche direttore amministrativo del Sant'Anna di Como. Lavoreremo insieme per l'interesse dei cittadini".

Con queste parole il nuovo direttore generale di Ats Insubria, Salvatore Gioia, ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo team di Direzione Strategica che si è tenuta oggi, giovedì 18 gennaio 2024, a Varese.

"La prima sfida riguarda la sostenibilità del sistema - ha continuato il direttore - Noi lavoriamo a lungo termine, con una visione a 50 anni: l'invecchiamento della popolazione è uno dei tanti temi e il nostro compito sarà quello di riuscire a sostenere queste dinamiche".

Parola al team

Dopo la presentazione del direttore Gioia la parola è passata al suo team, composto Enrico Antonio Tallarita, direttore sociosanitario; Giuseppe Catanoso, direttore sanitario; e Massimiliano Tonolini, direttore amministrativo. Proprio Tallarita ha preso la parola per primo:

"Ho accettato questa nuova sfida anche perché con il direttore Gioia ho già lavorato assieme per tanto tempo e abbiamo realizzato eccellenti progetti. Mi occuperò del territorio e avrò rapporti con tutti gli enti locali. Vengo da un'esperienza di Asst dove abbiamo realizzato strutture nuove, come le Case di Comunità. Cercheremo di favorire questo sviluppo territoriale. Credo in questo sviluppo, le Case di Comunità sono dei nuovi modelli che possono dare delle risposte adeguate ai bisogni della popolazione".

Obiettivo prevenzione

La parola è poi passata a Catanoso che invece ha sottolineato come il sistema sanitario potrà diventare sostenibile (non solo a livello economico) se si punterà sulla prevenzione:

"Dobbiamo puntare a ridurre l'insorgenza di una cronicità lavorando sulla prevenzione. Le buone pratiche, ad esempio, possono sembrare banali, ma in realtà sono importanti per evitare l'arrivo alla cronicità del paziente, l'obiettivo è ritardarla il più possibile. Questo porterà alla sostenibilità del sistema sanitario".

Un concetto sottolineato anche dal direttore Gioia rispondendo alle domande dei giornalisti:

"Nel nostro sistema il tema della sostenibilità non è economica, ma anche verso lo sviluppo delle risorse umane: la programmazione a livello nazionale è difettata negli ultimi anni, ma ci stanno lavorando. Il Ministro sta facendo di questi temi una battaglia importantissima e anche Regione si sta impegnando. La Lombardia sta lavorando per riportare nelle aziende del territorio i gettonisti: molti di loro se ne sono andati per un problema di motivazione e di spostamenti di competenza. Questo sarà un tema importante da affrontare".

Sui medici di base

Ancora Gioia:

"Sul tema dei medici di base bisogna dire che va instillata nuovamente la fiducia nei loro confronti, è il medico che deve decidere: se il paziente ha il mal di schiena non deve andare dal medico a richiedere la risonanza, ma sarà il medico a decidere se è il caso di farla o meno. Questo è un problema che si tramuta anche nella troppa assunzione di antibiotici: vengono presi quando in realtà non ce ne sarebbe bisogno e quindi diventano inefficaci quando in realtà servirebbero. Lavoreremo anche su questo".

