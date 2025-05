La dottoressa Ambrosio sarà sostituita da Lorusso

Altro ricambio riguardante il medico di medicina generale nell'ambito dei Comuni di Erba e Pusiano: la dottoressa Ambrosio avrà un nuovo sostituto.

La dottoressa Silvia Lorusso subentra ad Ambrosio

La dottoressa Rossella Ambrosio sarà sostituita da Silvia Lorusso, la quale ha accettato un incarico a tempo determinato (è stata quindi superata la necessità dell’incarico alla dottoressa Cristina Virginia Guimaraes, come comunicato nei giorni scorsi). Gli ex assistiti della dottoressa Ambrosio, fatte salve eventuali diverse preferenze, non dovranno effettuare alcuna nuova scelta e saranno assegnati direttamente al nuovo incaricato.

La dottoressa Lorusso riceve a Erba, nell’ambulatorio in via Majnoni 9, su appuntamento, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il martedì dalle 16 alle 19 e infine il giovedì dalle 13 alle 16. Per richieste di farmaci, impegnative, certificazioni e appuntamenti telefonare al numero 375-9524984 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 oppure, inviare un messaggio WhatsApp negli stessi orari e giorni.