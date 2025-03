La dottoressa Iedà lascia l'ospedale

Era arrivata al nosocomio cittadino tre anni fa e ora torna in Humanitas

Ha accettato una proposta di collaborazione

Venerdì 28 febbraio, è stato l’ultimo giorno di lavoro all’Ospedale di Erba della dottoressa Nicoletta Iedà. Il primario di Ostetricia e Ginecologia lascia infatti il nosocomio cittadino per fare ritorno all’Humanitas, da dove era arrivata tre anni fa.

Ha deciso di accettare una proposta di collaborazione con l’Istituto Clinico Humanitas, centro di riferimento per il trattamento delle patologie ginecologiche oncologiche e benigne complesse, di modo da poter completare in prima persona il percorso di cura delle pazienti del territorio affette da tali condizioni.

Il team in questi anni ha conseguito ottimi risultati

Le parole di Iedà circa il lavoro svolto a Erba.

"Il distacco non avviene certo a cuor leggero, poiché sono consapevole di lasciare professionalità valide del nostro settore. In questi tre anni di lavoro insieme il team ginecologico-ostetrico ha conseguito risultati oggettivi e misurabili concreti, gestendo un numero crescente di pazienti ma soprattutto portando un miglioramento dello standard di cura, basti pensare all’esteso impiego dell’approccio mini-invasivo in ambito chirurgico".

Resterà sul territorio con il suo ambulatorio

Nicoletta Iedà, erbese e profondamente legata al territorio, continuerà comunque a garantire la sua presenza con la sua attività ambulatoriale: